Vízek: Vezmite si Haška. Budem Slovákom držať palce aj proti Česku

"Hašek je najlepší tréner v Česku a nikto si ho nevezme. On však nezoberie nejaké priemerné mužstvo. Je to tréner pre Spartu alebo národný tím," tvrdí Vízek.

Je vždy žoviálny, otvorený, rád vtipkuje, podrobne sleduje futbalové dianie a píše glosy do športového denníka. To je typický LADISLAV VÍZEK.

Ivan Hašek je vyštudovaný právnik, ovláda päť jazykov. Ako na vás pôsobí?

Ihneď, ako sa s ním začnete rozprávať, tak to cítite. Je to inteligentný človek, ale je aj veselý. Vie, čo a ako. Keď niečo povie, má to hlavu aj pätu. Do nášho futbalu sa veľmi hodí. Vždy nás mrzí, keď niekam ďaleko odletí. Zrazu sa zoberie a zmizne a potom sa vráti za trištvrte roka. Tak bol naposledy v Libanone, kde trénoval reprezentáciu.

Vôbec nie je horší ako naši tréneri. Bola by to obrovská vzpruha pre náš český futbal, ak by sa vrátil. Nakopol by to. Aj preto som chcel, aby u nás došlo k výmene reprezentačného trénera.