Zažila časy, keď nemali ani na prací prášok. Hráči jej dávajú čokolády

„Vďaka nemu som sa v januári 2000 dostala do KFC, vtedy ešte na čiastočný úväzok,“ hovorí milá kustódka.

Pani Mária Ferenczy pracuje v KFC Komárno viac ako 20 rokov. Robila v miestnom múzeu upratovačku, no chcela si nájsť aj druhú robotu. Pomocnú ruku mu ponúkol vtedajší predseda klubu Vladimír Hámori.

KOMÁRNO. Stredobodom pozornosti sú hráči a tréneri, no chod futbalových klubov zabezpečujú aj iní zamestnanci. Hovorí sa o nich menej, hoci vykonávajú veľmi dôležitú robotu.

Do múzea sa po dlhej pauze už nemohla vrátiť, no futbalový klub ju zamestnal na plný úväzok. „Keď som ten jeden rok nemohla pracovať, o veci v klube sa staral môj partner,“ dodala.

Po stretnutí ju zase čaká „množstvo blata“, na podlahe i na dresoch. Dresy nahádže do práčky a pustí sa do upratovania. Večer odchádza zo štadióna s dobrým pocitom, že všetko je znovu čisté, ako má byť. Neporiadok totiž neznáša.

„Robí sa od pondelka do nedele. Víkendy nemáme, lebo niektorá veková kategória vždy hrá doma. A na zápasoch musím byť,“ zdôraznila Mária Ferenczy.

Nenadávajte, fandite!

Predtým ju futbal nezaujímal, no vďaka svojej robote si k nemu vybudovala vzťah. „Hoci vždy je tu čo robiť, nájdem si čas, aby som si počas zápasov sadla na tribúnu. Mám rada, keď hrajú najmenší, ich radosť z víťazstva je neopísateľná. Samozrejme fandím aj áčku. Ich zápasy vždy pozriem do konca, bez ohľadu na počasie,“ prezradila.

Keď začala v klube pracovať, KFC hral iba štvrtú ligu, ale všetko bolo zabezpečené.

Neskôr zažila aj obdobia, keď klub nemal ani na prací prášok. „Kupovali sme len tie najlacnejšie prostriedky, ktoré ani nemohli byť kvalitné. Teraz je situácia úplne iná,“ pochvaľuje si.

V súčasnosti je KFC v druhej lige na treťom mieste. Z prostriedkov od maďarskej vlády sa plánuje veľká rekonštrukcia štadióna.

„Bolo by skvelé, ak by sme sa dostali do prvej ligy. Verím tomu, že raz aj v Komárne bude pravá futbalová atmosféra,“ dodala kustódka, ktorú všetci volajú familiárne teta Marika.

Nadávky na tribúne ju hnevajú. Niekedy aj divákov upozorní: nenadávajte, radšej fandite!