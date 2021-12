Radványi: Kabína je svätá, atmosféra uvoľnená a hráči pred zápasom v tranze

Jednoznačne. Pred sezónou sme si dali cieľ, aby sme skončili do šiesteho miesta. Momentálne sme tretí, zo sedemnástich zápasov sme vyhrali jedenásť, štyrikrát sme remizovali a iba dvakrát sme prehrali.

Na treťom mieste II. ligy je po jesennej časti KFC Komárno. Nazbieral 37 bodov, čo je iba o bod menej, ako v celej minulej sezóne. O postupe sa síce na juhu Slovenska nahlas nehovorí, no Komárňania svoju kvalitu potvrdili aj tým, že v Slovnaft Cupe vyradili dvoch fortunaligistov: DAC i Michalovce. Sezónu pre Sportnet zhodnotil tréner MIKULÁŠ RADVÁNYI .

Dobre sme hrali aj doma so Skalicou . Stretnutia so súpermi ako Trebišov či Púchov ani nechcem spomínať, lebo sme ich s prehľadom zvládli. Pre trénera je vždy skvelý pocit, keď vidí, s akou ľahkosťou zvláda jeho tím tieto prekážky.

Som už dosť skúsený tréner na to, aby som vedel, že kabína je svätá. Vždy som sa usiloval o dobrú symbiózu medzi trénerom a hráčmi, trénerom a vedením klubu aj medzi hráčmi a vedením klubu.

V mužstve vznikla zdravá konkurencia a to bolo cítiť aj na každom tréningu.

Bolo trochu paradoxné, že v pohárových zápasoch s Dunajskou Stredou a Michalovcami ste to boli vy, druholigista, čo šetril hráčov zo základnej zostavy a dal príležitosť náhradníkom. Zvyčajne to býva opačne. Ako to vnímate?

Aj to je dôkazom toho, že mám k dispozícii široký káder a aj na lavičke mám kvalitných futbalistov.

Práve proti takýmto silným súperom, ako sú DAC a Michalovce, som ich mohol trochu otestovať a vidieť ich kvalitu. Som rád, že ukázali mne aj sebe, že sa na nich dá spoľahnúť.

Vždy je lepšie hrať proti klubu z najvyššej súťaže ako proti štvrtoligistovi a tieto zápasy boli pre nás zážitkom.

Na začiatku sezóny ste asi nečakali, že v Slovnaft Cup budete v hre ešte aj na jar. Akú dôležitosť má pre vás táto súťaž?

Osemfinále bude určite bonus. Ako som vravel už aj po zápase s Michalovcami, túžili sme po tom, aby sme do Komárna priviezli ligový klub. Obzvlášť DAC, silný klub regiónu. Náš vzájomný súboj bol ozajstným futbalovým sviatkom, navyše sme ich dokázali zdolať.

Ďalší zápas s ligovým tímom bude ďalšou čerešničkou na torte pre našich hráčov.