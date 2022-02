Do Košíc prichádza známe meno. Môže tu vzniknúť niečo veľké, tvrdí

Skraja prípravy pribudol do tímu mládežnícky reprezentant a hráč poľskej Niecieczy Marcel Vasiľ, ktorý bude v Košiciach hosťovať do konca sezóny.

KOŠICE. Futbalisti FC Košice sa netaja tým, že ešte nevzdávajú boj o postup do Fortuna ligy.

Informácie mal najmä od Gubu

„V Pohroní mi vypršala zmluva. Manažér ma oslovil s možnosťou ísť do Košíc a mne sa táto myšlienka páčila. Celé sa to zdvojnásobilo po rozhovore s majiteľmi, ktorí mi predstavili víziu klubu. Myslím si, že ak to pôjde všetko podľa ich predstáv, tak tu vznikne niečo veľké,“ skonštatoval Lásik pre klubový web košického klubu.

O druhej lige má podľa vlastných slov dostatok informácií, počas pôsobenia v zahraničí sa pred začiatkom sezóny zvykol pripravovať s Petržalkou.