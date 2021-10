Prečo sa na novom košickom štadióne stále nehrá? Známe sú nové termíny

„Termín spustenia je predbežne určený na koniec letných prázdnin,“ vravel vo februári v rozhovore pre Sportnet predseda predstavenstva Košickej futbalovej arény MARCEL GIBÓDA. Leto je dávno preč a na štadióne sa stále nehrá. Ani nemôže, keďže mu stále chýba trávnik. Prečo nastalo výrazné zdržanie? Aký je aktuálny stav a celková prognóza? Podľa Gibódu vyzerá priaznivo. Certifikácia štadióna na kategóriu UEFA 3 má prebehnúť ešte v tomto roku. „Chceme byť pripravení na jarnú časť sezóny,“ tvrdí.

Na novom štadióne v Košiciach sa futbal stále nehrá. Prečo? Košická futbalová aréna, tak ako sme ohlasovali v spolupráci s klubom FC Košice, sa pripravovala na svoje otvorenie, bohužiaľ došlo k nečakaným komplikáciám vo vzťahu so zhotoviteľom, ktorý ovplyvnil termín dokončenia trávnika. Osobne ma to mrzí, pretože pre KFA je to strata nielen reputačná, ale aj finančná. Pracujeme na tom, aby sme v polovici novembra mali položený trávnik. Prichádzame so zmenou spôsobu jeho založenia.

Čo to znamená? Nebude vysiaty, ale položený. Tým by sme mali tento proces urýchliť, zeefektívniť a vyvarovať sa problémom vzhľadom na ročné obdobie. Radi by sme ešte v tomto roku ukončili certifikáciu štadióna na kategóriu UEFA 3. Chceme byť pripravení na jarnú časť sezóny, aby sme mohli privítať nielen hráčov, ale aj fanúšikov futbalu v Košiciach.

Na štadióne zatiaľ chýba trávnik i kompletné dokončenie tribún. (Autor: Daniel Dedina)

Ako aktuálne vyzerá vzťah so zhotoviteľom stavby? Údajne vám vypovedal zmluvu. Situácia bola v posledných mesiacoch turbulentná. Kvôli niektorým zmluvným nedorozumeniam, naťahovaniu sa o cenu prácu i prípadným pokutám vyplývajúcim z plynúcich kontraktov, došlo k zablokovaniu situácie. Posledné týždne však ukázali, že sme našli priestor na dohodu. Pripravili sme podklady na urovnanie problematických bodov i dokončenie trávnika a vytvoril sa priestor na uzavretie dodatku číslo tri pre spustenie dostavby druhej a tretej etapy. To znamená dokončenie štadióna ako celku. Deadline, ktorý na to máme určený, je 20. decembra. Súvisí s tým aj zabezpečenie dostatočného financovania. V akom štádiu sú rokovania o kompletnej dostavbe štadióna so všetkými tribúnami? Dôležitý je práve dátum 20. december. Dovtedy bude zhotoviteľ garantovať vyrokovanú sumu 4,6 milióna eur, ktorá prešla aj posúdením Útvaru hodnoty za peniaze. Od nového roka sú avizované navyšovania cien za dodávky stavebného materiálu, čo znamená zvýšený tlak na nás i našich partnerov, aby sme odpísali zmluvu o dostavbe, ktorá bude plne finančne krytá. Vie sa už, kto uhradí vyše štyri a pol milióna eur, potrebných na kompletnú dostavbu? Vzhľadom na to, že došlo k dohode športových zväzov so Slovenským olympijským a športovým výborom i ministerstvom, orgánom na podporu infraštruktúry národného významu by mal byť Fond na podporu športu.

Prvou lastovičkou by mal byť práve náš projekt, nakoľko žiaden iný nie je momentálne v takom štádiu rozpracovanosti, že prakticky na druhý deň po podpise zmluvy môže de facto stavať. Na štadióne je vidieť pohyb aj v týchto dňoch. Aké práce tam prebiehajú? Prebiehajú posledné dodávky zariadenia, ktoré sme objednali v tomto roku. Dokončujú sa šatne pre domáci i hosťujúci tím, označenie štadióna, dodávka vnútorného vybavenia pre novinárov a návštevníkov.

Máme za sebou aj prvé akcie, či už sú to komerčné prenájmy alebo napríklad spolupráca na Rally Košice. V závere minulého roka bolo podpísané memorandum o výstavbe akadémie pri KFA. Tá do dnešného dňa nezačala. Prečo? Prebiehali rokovania o viacerých modeloch spolupráce. Pôvodne sa uvažovalo s tým, že výstavbu bude mať na starosti KFA. Mesto neskôr schválilo prenájom plôch pre akadémiu na dobu tridsiatich rokov za určitých podmienok.

Prišli letné dovolenky, procesy sa naťahovali. V septembri sa podarilo na mestskom zastupiteľstve schváliť vysporiadanie ďalších pozemkov pre tretie ihrisko akadémie a momentálne pracujeme na štvrtom. Verím, že do konca roka bude uzavretý kontrakt medzi mestom a Slovak Sport Development (spoločnosť zastupujúca maďarských investorov, pozn. red.) ohľadom prvých dvoch ihrísk a budovy akadémie. Klub FC Košice chce vybudovať ihriská pre svoju akadémiu aj v inej lokalite. Viete o tomto zámere? Áno. Klub nás oslovil s tým, že má záujem vytvoriť ďalšiu časť akadémie. Ich predstava bola mať až desať ihrísk. Štyri pri KFA by mali slúžiť pre seniorský tím a staršie ročníky mládežníkov. Pre mladšie ročníky majú vo výhľade pozemky, pri ktorých sa nás pýtali na územnoplánovacie regulatívy v daných územiach. Ak by sa tam rozhodli investovať, čaká ich ešte veľa práce, ale určite by to zlepšilo dostupnosť športovej infraštruktúry v Košiciach.

Takýto trávnik by mal byť aj na hlavnej hracej ploche v KFA. (Autor: Daniel Dedina)

Ako to vyzerá so sťahovaním FC Košice do KFA? Administratívne priestory už môžu plnohodnotne využívať. Čoskoro tomu tak bude aj v prípade šatní. Klub je v úzkom kontakte s manažérom KFA. Pracujú napríklad na stratégii, ako prilákať generálneho partnera. A takisto na sprevádzkovaní gastro priestorov. Je reálne, aby jarnú časť druhej ligy odohrali košickí futbalisti na novom štadióne? Verím, že áno. Veľmi by ma mrzelo, ak sa to nepodarí. Keď budeme mať v novembri položený trávnik, bude to signál, že sme na jar pripravení. Dúfam, že aj experti zo Slovenského futbalového zväzu prispejú k tomu, aby sme mohli ihrisko predstaviť v najlepšej kondícii.

V súčasnosti sú postavené len dve tribúny. Potrebné preto bude uzatvoriť priestor za bránami. Akým spôsobom sa to vyrieši? Máme pripravený variant zábran za bránami, ktorý je čiastočne proti vetru, vizibilite a so sieťami. Nachystaný je tak, aby dokázal fungovať aj počas výstavby. Investovať do neho budeme musieť začiatkom budúceho roka. Zároveň však platí, že kamkoľvek prídeme, všade nám hovoria, aby sme neuzavreli celý štadión, pretože trávnik je potom najmä v lete v mikroklíme, vzniká jeho zaparovanie a to prispieva k vzniku plesní, ktoré sa dokážu veľmi rýchlo rozšíriť. Budeme sa snažiť o to, aby v Košiciach k takýmto problémom nedochádzalo. Kedy by mal byť dokončený celý štadión? Ak uzavrieme kontrakt so zhotoviteľom do 20. decembra, tak našim cieľom bude, aby celý štadión bol stavebne dokončený do konca roku 2022.

Priestor za bránami bude treba dočasne zakryť. (Autor: Daniel Dedina)