Štadión v Košiciach? Tráva nerastie, hrať sa na ňom tohto roku nebude

KOŠICE. „Prezident klubu Dušan Trnka sa stavil o basu koňaku s námestníkom mesta Košice Marcelom Gibódom. Ten tvrdí, že do konca septembra má byť trávnik v Košickej futbalovej aréne pripravený na hru. My vravíme, že sa to určite nepodarí,“ vravel v úvode júla člen predstavenstva klubu FC Košice Tomáš Juhás. „Náš odhad je, že hracia plocha bude pripravená v októbri,“ tvrdil Juhás. Čas pokročil, máme za sebou úvodnú septembrovú dekádu. V druhej lige je odohratých úvodných sedem kôl.

„Máme prísľub, že do konca septembra by sme mohli využívať šatne, takže A-tím by sa mohol presťahovať a používať KFA na rehabilitačné a fyzio činnosti. Hrať v nej nebudeme, lebo trávnik nie je nasadený,“ skonštatoval Trnka minulý týždeň.

Komplikáciou je rekordný rast cien Dnes je prakticky na sto percent jasné, že v tomto kalendárnom roku sa na novom štadióne hrať nebude. Do úvahy prichádza jarná časť prebiehajúcej sezóny. Košická radnica k tomu momentálne poskytuje len strohé informácie. „Košická futbalová aréna a.s. v súčasnosti rokuje so zhotoviteľom o možnostiach jej dostavby na plnohodnotný futbalový štadión spĺňajúci kritériá UEFA kategórie 4. To znamená, aby sa na ňom mohli hrať nielen prvoligové, ale aj medzištátne reprezentačné futbalové zápasy,“ povedal pre Sportnet Gibóda, ktorý je predsedom predstavenstva KFA.

Hovorí sa o problémoch medzi KFA a zhotoviteľskou spoločnosťou AVA-stav. Gibóda to priamo nepotvrdil, ale ani nevyvrátil. „Vzhľadom k rekordnému rastu cien stavebných materiálov na svetových trhoch ide o náročné rokovania, o ktorých výsledkoch by sme chceli najprv informovať primátora a poslancov mestského zastupiteľstva na jeho najbližšom rokovaní a následne prostredníctvom médií aj verejnosť,“ odkázal.

Takto vyzerala hracia plocha v júli. Odvtedy sa situácia veľmi nepohla. (Autor: TASR)

Kto dá peniaze na kompletnú dostavbu? Kolaudácia prvej fázy výstavby nového futbalového štadióna v Košiciach prebehla v zime tohto roku. Po stavebnej stránke sú ukončené tribúny A a C a hlavná prevádzková budova. Pripravené sú základy pre montáž ďalších dvoch tribún za bránami.

Investovaných už bolo vyše 16 miliónov eur, na kompletné dostavanie štadióna s kapacitou takmer 12 700 miest je potrebných ešte minimálne ďalších šesť miliónov. K tomu treba prirátať financie na vnútorné vybavenie štadióna. Stále nie je jasné, kto to zaplatí.

Mesto argumentuje tým, že peňazí do výstavby futbalového štadióna už investovalo veľa. Slovenský futbalový zväz prostredníctvom prezidenta Jána Kováčika prezentoval pred časom možnosť poskytnutia bezúročnej pôžičky. Situácia bola konzultovaná so štátnym tajomníkom pre šport Ivanom Husárom, dopĺňali sa podklady pre možnosť poskytnutia finančných prostriedkov z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Výsledok nie je ani po roku známy.