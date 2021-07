Krásne akcie aj efektná penalta. Žilina deklasovala súpera

Európska konferenčná liga - 1. predkolo, 1. zápas

Vydarené kombinácie, no aj šance súpera

Už prvé sekundy zápasu ukázali, že Žilina bola právom pasovaná do úlohy favorita. Zverenci Pavla Staňa boli lepší na lopte, vyspelejší v kombinačnej hre a hostia zaostávali aj v pohybe.

Už po šiestich minútach hry išla Žilina do vedenia po peknej kombinačnej akcii. Kaprálik dokázal spracovať dlhý pas a prihral pod seba Paurovi. Ten už bol v streleckej pozícii, no ešte posunul loptu do ľavej strany, odkiaľ skóroval Anang.