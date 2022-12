Portugalčania nevrátili Kórejčanom starý dlh a rozplakali Uruguaj

/zdroj: Yonhap, AFP/

Heung-min Son, kapitán Kórejskej republiky: "Podľa očakávania to bol ťažký zápas, o to ťažší, že sme dostali skoro gól. Nikdy sme sa však nevzdali a obetovali sa pre tím. Naši fanúšikovia, tu aj doma, nás veľmi podporovali a dodali nám energiu, ktorú sme potrebovali na postup. Na túto chvíľu som dlho čakal a veril, že to dokážeme. Ako kapitán som neodvádzal dobrú prácu, ale spoluhráči mi kryli chrbát, som im za to veľmi vďačný a som na nich hrdý. Cieľ sme splnili a v osemfinále urobíme všetko, čo bude v našich silách. Vo futbale nikdy neviete, ako sa veci vyvinú."

Hi-čchan Hwang, strelec víťazného gólu: "Ako Kórejčan som nesmierne pyšný a chcem sa poďakovať všetkým fanúšikom. Toto je darček pre nich. Viac ako čokoľvek iné chcem iba povedať, že som veľmi hrdý. Prihrávka Sona bola výborná a uľahčila mi zakončenie."

Sergio Costa, asistent trénera Kórejskej republiky: "Zaslúžili sme si vyhrať tento zápas. Každý hráč a člen realizačného tímu si zaslúži užiť túto výhru."

Fernando Santos, tréner Portugalska: "Stratili sme koncentráciu a Kórea kontrolovala zápas. Naši hráči boli motivovaní, ale otvorili sme obranu. Sme trochu rozrušení, pretože sme chceli vyhrať a zdvihnúť morálku hráčov. Sme však prví v skupine a toto slúži ako varovanie pre náš tím."