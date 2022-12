Ronalda kritizoval Kórejčan. Povedal som, nech je ticho, nemá autoritu, vraví

Jeden z Kórejčanov ho totiž kritizoval za to, že pri striedaní neopustil ihrisko dostatočne rýchlo.

DAUHA. Kapitán portugalskej futbalovej reprezentácie Cristiano Ronaldo uviedol, že sa v piatkovom zápase H-skupiny na MS v Katare dostal do slovnej prestrelky s hráčom súpera.

"Stalo sa to, keď som bol vystriedaný. Kórejský hráč mi hovoril, aby som odišiel rýchlejšie a ja som mu povedal, aby bol ticho, pretože nemá žiadnu autoritu," povedal Ronaldo novinárom a vzápätí dodal:

"Ak som neodchádzal dostatočne rýchlo, bolo na rozhodcovi, aby mi to povedal. Nemali by tu byť žiadne kontroverzie, bolo to len v zápale hry."

MS vo futbale 2022