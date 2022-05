Slafkovský si musel požičať prilbu. Samova prilba bola Jurovi ako čiapka, žartuje Regenda

HELSINKI. Nečakaný problém zastihol v stredajšom dueli MS v hokeji 2022 slovenského útočníka Juraja Slafkovského.

Slovenský hokejista mal po skrumáži pred švajčiarskym brankárom Genonim problém s prilbou, ktorá mu nešla zapnúť.

Tréneri ho však ihneď poslali na presilovku a tak mu nezištne pomohol spoluhráč Pavol Regenda.

Slafkovského problém sa udial po súboji, v ktorom sa následne dostal so švajčiarskym hráčom do pasovačky. Arbiter po nej vylúčil len súpera slovenského krídelníka, no Slafkovský si nemohol zapnúť prilbu pre uvoľnené zapínanie.