Skončil, lebo nechcel pre futbal umrieť. Čo chýba slovenskej reprezentácii?

Čakal som na to dosť dlho, v Sieni slávy sú už aj mladší hráči z mojej éry. Človeka poteší takéto vyjadrenie úcty zo strany ľudí, ktorí riadia slovenský futbal. Stále je to pre mňa čerstvá udalosť.

Nedávno vás spolu s ďalšími osobnosťami slovenského futbalu uviedli do Siene slávy. Ako ste to vnímali?

V bežnom živote mi málokedy zíde na um, čo bolo pred 45 rokmi (výročie bude 20. júna, pozn. red.). Ak nastanú v živote bývalých spoluhráčov z národného mužstva udalosti, ako sú napríklad narodeniny, vtedy to človeku napadne. Inak to ide mimo mojej hlavnej reality.

Celý život sa bije zlo s dobrom a väčšinou sa snažím myslieť na to, čo bolo pekné. Tam, samozrejme, patria aj dva zápasy proti Sovietskemu zväzu. To bol vrchol mojej futbalovej kariéry. Mal som vtedy 27 rokov, čo bol zrelý futbalový vek.

Z nášho futbalu momentálne nemám dobrý pocit. Mrzí ma, že vo väčšine ligových mužstiev je plno zahraničných hráčov, ktorí sú o triedu slabší než Slováci, ktorí hrajú v Poľsku, či Česku.

Čelili ste najlepším futbalistom histórie ako Beckenbauer, či Cruyff. Koho považujete za absolútne najlepšieho hráča, proti ktorému ste nastúpili?

Nemci i Holanďania tvorili v tom čase absolútnu svetovú špičku. O dva roky skôr hrali proti sebe vo finále majstrovstiev sveta.

Cruyff a Beckenbauer boli ozaj špičkoví. Ale bolo tam aj mnoho ďalších skvelých hráčov - Netzer, Vogts, brankár Maier, ktorý dostal pamätný gól od Panenku. A mohli by sme ísť rad-radom.

Proti nám hrali prakticky výbery sveta a my sme oboch porazili. Či to bolo vďaka šťastiu alebo kvalite, to je už na posúdení historikov. Pravda je, že aj my sme boli veľmi silné mužstvo.