Žilina lovila v zahraničí, prekvapila menom nového trénera

Dlhšie sa na lavičke zdržal Pavol Staňo, ktorého klub odvolal v októbri 2021. Nahradil ho Peter Černák, v závere sezóny Ivan Belák. Žilina sa po dvoch sezónach nekvalifikovala do európskych pohárových súťaží.

Medzičasom na žilinskej lavičke sedeli Štefan Tarkovič, dnes tréner seniorskej reprezentácie, následne päť rokov Adrián Guľa, ktorého nahradil Jaroslav Kentoš. Z oboch sa stali tréneri futbalovej reprezentácie do 21 rokov.

V posledný májový deň v Žiline podpísal zmluvu 46-ročný tréner Jaroslav Hynek. Naposledy viedol ženský reprezentačný tím Česka do 17 rokov.

Rokovania priznal český Roman Skuhravý, tréner víťaza II. ligy Podbrezovej, spomínal sa aj David Holoubek, bývalý tréner Ružomberka a dnes šéf lavičky českej reprezentácie do 19 rokov.

Na žilinskú lavičku sa tak vracia po bezmála jedenástich rokoch Čech, naposledy tam sedel Pavel Hapal, od leta 2009 do leta 2011.

"Hľadali sme trénera z externého prostredia, ktorý má skúsenosti s mládežníckym i dospelým futbalom a vie to správne prepojiť. V osobe Jaroslava Hyneka, ktorý to zažil v Dukle Praha, sme to našli," povedal o Hynekovi športový manažér klubu Karol Belaník.