Čelil deviatim penaltám v sezóne, za chrbát mu neprešla žiadna lopta

Každopádne MAREK HUDÁK (23) , brankár OŠK Kapušany , účastníka 8. ligy ObFZ Prešov, si zaslúži pozornosť médií už teraz - a to za zatiaľ stopercentnú úspešnosť zoči voči realizátorom pokutových kopov.

Marek, vy nám hneď na úvod prezradíte recept na úspech a my vás už ďalšími otázkami otravovať nebudeme. Súhlasíte?

To nie, tajomstvo úspechu si nechávam pre seba, to by na mojom mieste asi urobil každý.

Tak inak... Ste mladý, bez záväzkov, máte kopu času študovať, kto zo súperov ako kope. Pravda?

Nikdy v živote som žiadneho strelca neštudoval. Všetko vyplýva z danej situácie. Rozhodujúca je približne tá jedna minúta, počas ktorej si protihráč postaví loptu na biely bod, ja si vypočujem poučenie od rozhodcu, až po samotný pokus.

Povedal by som, že je to hra mysle a minútové skúmanie strelca, čo mi v tomto ročníku celkom vychádza. Na druhej strane si uvedomujem, že každá séria sa raz musí skončiť. Pred nami je ešte päť kôl, veľmi by ma potešilo, keby som čo najviac pomohol k čo najlepšiemu umiestneniu.

Poďme po poriadku. Ktorí súperi sa proti vám nepresadili?