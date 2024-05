Šiesty deň na MS: Laxný prístup Slovákov. Rozlúčte sa so šialenými výsledkami, reaguje Tatar

„Priemerná dĺžka striedania v druhej tretine bola jedna minúta a tri sekundy. To som ešte nevidel. Znamená to, že hráči sa čakajú v strednom pásme. Je to statické čakanie, chyby, pohadzovanie pukov a vôbec nie rýchlosť,“ uviedol Valábik.

Najlepším hráčom zápasu bol kapitán Tomáš Tatar.

„Čakal som viac hráčov ako Tatar v tíme. Lídrov, ktorí ukážu, ako na to. Každý chcel dávať góly, ale hráči stáli a prihrávali si. To sa proti dobrému súperovi vypomstí. Svojou lenivosťou privádzali ostatných spoluhráčov do nepríjemných situácii. Dnes im to však prešlo,“ pokračoval Valábik.