Vyrastali na košických trávnikoch. Dnes hrajú v Juventuse, Slavii a majú veľké sny

KOŠICE. Futbal, to nie je iba o veľkých menách. Aj keď je pravdou, že takí Messi, Ronaldo či Donnarumma sú veľkými vzormi tým začínajúcim mladým nádejám. Platí to i o vychádzajúcich hviezdičkách Jakubovi Vinarčikovi a Patrikovi Urbanovi.

„Samozrejme, potrebujeme aj niečo nabehať, lebo žonglovať s loptou sa dá i doma na dvore či na ulici. To by sme nemuseli chodiť na štadión,” odľahčil tému potomok úspešného deda, ale aj otca Martina Urbana, svojho času úspešného prvoligistu Lokomotívy i Tatrana Prešov s legionárskymi skúsenosťami z Cypru aj Rakúska s dynamitom v nohe.

Ich tútor Gejza Farkaš, ktorý okrem trénovania na Slovensku okúsil trénersky chlebík na Cypre a v Grécku na svojich dočasných zverencov nedá dopustiť: „Oni ma naháňajú, aby si mohli pridať a zlepšovať sa pod odborným vedením, tak sa im venujem, hoci by som mohol oddychovať alebo kosiť záhradu. Ale keď vám pred očami rastú ešte neobrúsené drahokamy, prečo by som im niečo zo seba nedal? Už len preto, že sú do futbalu stopercentne zažratí.“

Teší sa na nové skúšky

Jakub, od novej sezóny už člen juventuskej primavery sa po roku medzi sedemnásťročnýmim teší na nové náročnejšie skúšky.