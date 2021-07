Príbeh ako z rozprávky? Musel som sa štípať, či sa mi nesníva, vraví Hromada

Jeho futbalový osud je hodný sfilmovania. Alebo námet na knihu. V tínedžerskom veku vyrastal v juniorke slávneho Juventusu Turín, bol kapitánom Slovenska na majstrovstvách sveta do 17 rokov. Sľubnú kariéru mu pribrzdili zranenia. Až natoľko, že ho prinútili uvažovať nad tým, či bude môcť pokračovať vo vrcholovom futbale. JAKUB HROMADA sa nepoddal. Práve naopak. Momentálne prežíva skvelé obdobie. Vo futbale i súkromnom živote. „Je to neuveriteľné. Pred pár mesiacmi som o tom len sníval,“ priznáva v rozhovore pre Sportnet 25-ročný stredopoliar, ktorý má nakročené k tomu, aby sa stal jedným z pilierov reprezentácie.

Po skončení účinkovania na majstrovstvách Európy ste trávili čas doma v Košiciach. Oddýchli ste si dostatočne? Myslím si, že áno. Aj keď je pravda, že to bola moja najkratšia dovolenka, akú som kedy mal. Doma som bol desať dní. Čomu ste sa venovali? Čas som trávil najmä s manželkou, trojmesačnou dcérkou Sofinkou a najbližšou rodinou. Bol to najkrajšie využitý voľný čas. Nabilo ma to obrovskou energiou. Teším sa na novú sezónu.

Jakub Hromada (vpravo) sa teší z gólu Róberta Maka do siete Poľska v úvodnom zápase Slovenska na EURO 2020. (Zdroj: TASR)

Dá sa pri malom dieťati vôbec relaxovať? Ako sa to vezme. Ženy to pri deťoch majú oveľa náročnejšie ako my muži, takže sa nemôžem sťažovať. Aj keď to občas nie je jednoduché a človek sa v noci občas nevyspí, sú to veľmi príjemné starosti. Čo z rodičovských povinností zvládate najlepšie? Dovolím si tvrdiť, že všetko zvládam bez väčších problémov. Manželke sa snažím pomáhať čo najviac. Nerobí mi problém maličkú prebaľovať alebo kúpať.

Ako s odstupom hodnotíte vystúpenie Slovenska na EURO 2020? Do hodnotenia sa nechcem púšťať, na to sú úplne iní ľudia. Každopádne, prevláda viac sklamanie ako spokojnosť. Je škoda, že po úvodnom víťazstve proti Poľsku sa nám nepodarilo zo skupiny postúpiť ďalej. Myslím si, že sme z toho mohli vyťažiť viac. Možno nám chýbalo trochu šťastia v zápase proti Švédsku. A možno sú tri body maximum, na čo sme mali.

Práve cez duel proti Švédom viedla najschodnejšia cesta do vyraďovacej fázy. Prehrali sme 0:1, pričom bolo potrebné uhrať aspoň bod. Súhlasím. Bol to zrejme kľúčový zápas v boji o postup. Šanca žila aj pred posledným stretnutím proti Španielsku. Namiesto úspešného výsledku však prišla tvrdá päťgólová lekcia. Prečo? Tento zápas sa mi ťažko hodnotí. Španieli v ňom boli vo všetkom lepší a zaslúžene vyhrali takým vysokým rozdielom.

Všetkých nás mrzí, že nám zápas proti Španielsku vôbec nevyšiel a museli sme sa s turnajom rozlúčiť takouto prehrou. Pred šampionátom ste mali v seniorskej reprezentácii na konte len dva štarty. Na turnaji ste zasiahli do dvoch stretnutí. Čo vám EURO ukázalo? Pre mňa je to niečo neuveriteľné. Pred pár mesiacmi som len sníval o tom, že budem hrať za reprezentáciu. Ak mám byť úprimný, už som si nemyslel, že sa mi to niekedy podarí. O to väčšiu radosť som mal z toho, že sa mi tento sen v marci (v kvalifikácii MS 2022, pozn. red.) prvýkrát splnil, a že ma tréner Tarkovič nominoval aj na záverečný turnaj majstrovstiev Európy.

Bola to pre mňa nezabudnuteľná skúsenosť a najmä motivácia do ďalšej tvrdej práce. Hlavne v zápase proti Španielsku som zistil, že sa vo viacerých herných činnostiach musím ešte poriadne zlepšiť. Televízny spolukomentátor Marián Zeman v nedávnom rozhovore pre Sportnet priznal, že je vaším skrytým fanúšikom. Hráte podľa neho moderne. Čo hovoríte na jeho slová? Určite to veľmi poteší, ak sa vaša hra páči človeku, ktorý sa vo futbale pohybuje celý život a vyzná sa v ňom. Mariána si veľmi vážim a veľmi rád počúvam jeho názory, myšlienky a pohľad na futbal.

Hráči, ktorí by mali byť oporami slovenskej reprezentácie v nasledujúcich rokoch - zľava Škriniar, Hromada, Duda a Haraslín. (Zdroj: TASR)

Slovenská reprezentácia sa v blízkej dobe nevyhne kádrovej obmene a možno i zmene štýlu hry. Ste pripravení byť jednou z hlavných opôr tímu? Predstava je to pekná. Budem však musieť hlavne tvrdo pracovať, aby som si aj v budúcnosti nomináciu zaslúžil. Vydarené účinkovanie na EURO má za sebou Česko, ktoré dokráčalo až do štvrťfinále. Boli ste počas turnaja v kontakte s klubovými spoluhráčmi zo Slavie Praha? Áno, s chlapcami sme si napísali a navzájom si držali palce. Česi hrali výborný futbal a je škoda, že sa im nepodarilo postúpiť do semifinále.

Novým majstrom Európy sa v nedeľu stane jeden z dvojice Taliansko alebo domáce Anglicko. Kto ním bude? Od začiatku turnaja to prajem Talianom. Hrajú zrejme svoj najlepší futbal za posledné roky. Vo finále im budem jednoznačne držať palce a myslím si, že by mohli byť o jeden gól lepší ako Angličania. Čo z mimofutbalových vecí vás na tohtoročnom EURO zaujalo? Najmä Petrohrad. Sledovali sme ho síce len z autobusu cestou na tréning, ale je to jednoznačne jedno z najkrajších miest, aké som videl. Veľmi rád by som tam niekedy s rodinou zavítal znova a spoznal ho lepšie.

Takisto servis, ktorý sme mali vytvorený, bol na veľmi vysokej úrovni. Podobnú starostlivosť o celý tím som asi ešte nikdy nezažil. Častou témou boli letecké presuny tímov po celej Európe. Nevyhlo sa tomu ani Slovensko, ktoré po úvodných dvoch zápasoch menilo ruský Petrohrad za španielsku Sevillu. Ako to vnímali hráči? Nebolo to jednoduché. Niekoľkohodinový let a celý presun z jednej krajiny do druhej je vždy veľmi únavný a nikomu neprospieva.

Nechcem nikoho súdiť alebo sa vyhovárať - niektoré reprezentácie to mali oveľa náročnejšie než my - ale nepríde mi fér, že viaceré tímy odohrali celú skupinu v domácom prostredí a ostatní museli na zápasy prelietavať tisícky kilometrov. Uberá to strašne veľa síl a neumožňuje ideálnu regeneráciu. Obzvlášť keď hráte zápas každý tretí alebo štvrtý deň a medzitým sa musíte presunúť z jednej strany Európy na druhú.

Kariéru vám komplikovali zranenia. Vynechali ste majstrovstvá Európy do 21 rokov, rok ste pauzovali kvôli zraneniu, pri ktorom vám z nohy odstránili časť odumretej kosti. Nemuseli ste v poslednom období štípať, či sa vám to nesníva? Úprimne? Asi áno. Nečakal som, že po všetkých problémoch a zraneniach príde hneď tak úžasný rok. Som za to veľmi vďačný a vážim si to. Najprv sme s Libercom dosiahli postup do skupiny Európskej ligy, potom nasledoval návrat z hosťovania a nezabudnuteľná druhá časť uplynulej sezóny v Slavii Praha. Medzitým debut v reprezentácii a nakoniec asi najväčší splnený sen mojej kariéry. Nie vždy to bolo úplne ideálne, ale jednoznačne to bol môj najkrajší futbalový rok. Takisto aj ten mimofutbalový.

Na klubovej úrovni prispel Hromada k postupu Slavie Praha do štvrťfinále Európskej ligy. (Zdroj: TASR/AP)

Slavia dominuje českému futbalu a presadzuje sa aj na medzinárodnej úrovni. V Európskej lige ste sa dostali medzi osem najlepších tímov a zastavil vás až Arsenal Londýn. Aké spomienky to vo vás zanechalo? Bolo to neskutočné. Podarilo sa nám vyradiť Leicester, Glasgow Rangers a prebojovať sa až do štvrťfinále, kde to proti Arsenalu bolo veľmi náročné. Pre mňa sú to nezabudnuteľné zápasy a takisto obrovské skúsenosti. Verím, že sa nám v nasledujúcej sezóne podarí dosiahnuť podobné úspechy ako v tej minulej. Odvetu proti Glasgowu Rangers sprevádzali škandalózne udalosti. Doplatil na to stopér Kúdela, ktorý kvôli trestu za údajné rasistické správanie nemohol hrať na EURO. Rozoberala sa táto téma v kabíne dlho? Mrzí nás, že všetky veci, ktoré sa tam udiali, zatienili náš skvelý športový úspech. Ondřej Kúdela je výborný človek a obrovský líder nášho tímu. Viac už by som sa k tomu zápasu nechcel vracať.

Patrí momentálne Slavia do širšej európskej špičky? Asi áno. V posledných troch rokoch sa prebojovala do skupiny Ligy majstrov a dvakrát do štvrťfinále Európskej ligy. Pre klub a celkovo český futbal je to skvelá vizitka. Okrem toho sme trikrát za sebou vyhrali ligu a dvakrát národný pohár. Je pre mňa úžasné, že môžem byť súčasťou takého klubu, akým je v súčasnosti Slavia.

Aké ciele si dávate pred novou sezónou? Chcem predovšetkým ostať zdravý a urobiť maximum pre to, aby som si udržal miesto v Slavii i v reprezentácii. Asi najväčšou výzvou bude kvalifikovať sa do skupiny Ligy majstrov.