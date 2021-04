UEFA udelila Kúdelovi tvrdý trest, príde aj o tohtoročné Euro

Český futbalista akékoľvek obvinenie z rasistického útoku odmietol. Po rozhodnutí UEFA je však jasné, že príde aj o tohtoročné Euro.

Pokiaľ by aj pražská Slavia v Európskej lige postúpila do finále, Kúdela by nemohol nastúpiť v ďalších piatich zápasoch pod hlavičkou UEFA.

"Je to pre mňa čerstvá a prekvapujúca informácia. Trest sa mi zdá veľmi vysoký, uvidíme, či sa Ondra odvolá. Ak by však zostal v platnosti pôvodný trest, bolo by to pre nás, samozrejme, citeľné oslabenie. Uvidíme, ako sa situácia vyvinie," reagoval tréner českej reprezentácie Jaroslav Šilhavý.

Kamarov právnik Aamer Anwar označil Kúdelov trest za "úplne minimálny" a úsilie UEFA potláčať rasizmus v tomto prípade za "výsmech".

Za likvidačný faul si nezahrá štyri zápasy

Z marcového duelu, v ktorom Slavia triumfovala 2:0 a vybojovala si postup do štvrťfinále, si odniesol dištanc aj ďalší hráč škótskeho tímu.

Anglický útočník Kemar Roofe za likvidačný faul na brankára Ondřeja Kolářa inkasoval stopku na štyri zápasy.