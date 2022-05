Chcú byť ako Arsenal. Tím z malého mesta neprehral už 33 zápasov po sebe

Družstvo sa však z rôznych dôvodov prihlásilo len do V. ligy.

Trénerom mužstva je Patrik Johancsik. Do Gabčíkova prišiel pred dvoma rokmi. Keď ho funkcionári oslovili, domnieval sa, že preberie treťoligový tím.

„Môj osobný malý sen bol, že to mužstvo v priebehu dvoch rokov dostanem znovu do tretej ligy,“ uviedol pre Sportnet Patrik Johancsik.

„Vyšlo to práve takto, beriem to ako fakt,“ poznamenal Johancsik.

V prípade zisku titulu však postúpi – znova do IV. ligy, ktorá bude po novom najvyššia krajská súťaž.

Hoci jeho tím za 40 zápasov utrpel iba jednu prehru, tvrdí, že to ešte nie je koniec. „Ešte sme stále nedosiahli maximum, mužstvo má na to, aby dosahovalo ešte lepšie úspechy,“ vravel Johancsik.

Výsledok systematickej práce

Sekretár klubu Zsolt Kovács si myslí, že základom úspechov je systematická práca, ktorá trvá už osem-deväť rokov.

„Mužstvo postupne budujeme. Pred dvoma rokmi sme mali hotový káder na tretiu ligu, hoci napokon sme sa do nej neprihlásili. Našou filozofiou je, aby u nás hrali mladí hráči z okolia, ktorí sa možno nezmestili do DAC, no majú vzťah k regiónu a majú aj kvalitu,“ objasnil funkcionár Gabčíkova.

Vyzdvihol aj prácu trénera Johancsika. „Sledovali sme jeho prácu už v Šamoríne, považujeme ho za veľmi dobrého odborníka. Odvádza výbornú robotu,“ chválil Zsolt Kovács.