Vrátil sa na dedinu, kde vyrastal. Jeho tím neprehral už dvadsať zápasov po sebe

ŠTVRTOK NA OSTROVE, BRATISLAVA. Hrdí po výhre, verní po prehre. Toto heslo zdobí vlajku lídra VI. ligy ObFZ Dunajská Streda, mužstva FC Štvrtok na Ostrove. V posledných týždňoch a mesiacoch majú hráči a fanúšikovia dôvod iba na hrdosť: ich tím neokúsil trpkosť prehry už dvadsať zápasov. Naposledy zdolal TJ Družstevník Michal na Ostrove vysoko 6:1. Na čele tabuľky má Štvrtok na Ostrove desaťbodový náskok pred prenasledovateľmi z Kráľovičových Kračian a z Baky. Základom je silný káder „V kádri máme 18-20 kvalitných futbalistov. Už pred sezónou som tušil, že budeme mať najsilnejší káder v súťaži,“ uviedol pre Sportnet tréner Ernest Nagy.

Jeho filozofia je, že hráčov musí tréning baviť. Vydarila sa im aj zimná príprava, v ktorej sa stretávali s treťoligistami a štvrtoligistami. „Trošku nás zabrzdil covid, viacerí sme ochoreli a potom sme nevládali tak, ako sme boli zvyknutí. Našou výhodou oproti ostatným tímom však je, že v kádri máme rovnocenných hráčov,“ zdôraznil kouč tímu.

Jeho mužstvo stále nastupuje v obmenenej základnej zostave, ale na výsledkoch to nevidno. „Aj proti Michalovi na Ostrove nám chýbalo päť futbalistov, ale nebol problém nahradiť ich. U súpera tiež chýbali stabilní hráči, no tam je káder užší,“ poukázal na rozdiely Ernest Nagy.

Srdcová záležitosť Pred sezónou neboli považovaní za favoritov, ale v súčasnosti majú už celkom pohodlný náskok. „Nahlas sme začali hovoriť o titule a o postupe iba pred troma týždňami. Už to nechceme pustiť z rúk. Láka nás piata liga, náš káder na ňu určite má. Sme síce trochu starší, ale myslím si, že by sme to zvládli. Samozrejme, je to aj otázka peňazí. O tom, či sa prihlásime do piatej ligy, sa musí rozhodnúť vedenie. Predsedom klubu je však môj brat a aj on je naklonený tomu, aby sme hrali vo vyššej súťaži,“ vravel s úsmevom Ernest Nagy.

Vyrastal na ihrisku vo Štvrtku na Ostrove, jeho otec bol predsedom klubu dvadsať rokov, mama sa starala o výstroj hráčov. „Je to pre mňa srdcová záležitosť, dávam do toho maximum. Toto podľa mňa vidia aj hráči,“ dodal. Mužstvo trénuje už druhú sezónu, tú prvú však nedokončili pre pandémiu. „Futbalový osud ma v mladosti zavial inde, no teraz som sa vrátil domov,“ vyzdvihol Nagy. V štrnástich sa stal hráčom Slovana, bol aj v mládežníckej reprezentácii. Hral druhú ligu v Báči, pôsobil aj v Maďarsku či v Petržalke. „Hrať druhú ligu na Slovensku vtedy nebolo veľmi finančne výhodné, takže som sa rozhodol, že radšej budem hrať nižšiu súťaž a popritom si nájdem robotu,“ zhrnul svoju futbalovú kariéru.

Dali takmer sto gólov Štvrtok na Ostrove prehral naposledy vlani v septembri, keď podľahol Bake 1:0. Odvtedy zaznamenal dve remízy a 18 výhier. „Pred štartom jarnej časti som vnímal, že chlapci cítia ten tlak. S Baloňom, Bakou či Kráľovičovými Kračanmi sme odohrali veľmi ťažké zápasy, vyhrali sme ich iba o jeden gól. V tých stretnutiach nám pomohlo aj šťastie,“ vyzdvihol kľúčové momenty sezóny tréner lídra.

Jeho tím za 25 zápasov nastrieľal súperom už 97 gólov – z toho viac ako štvrtinu, 25 dal Martin Dužek, ktorý vedie aj tabuľku strelcov celej súťaže. Druhým najlepším strelcom tímu je Imrich Havlik so 16 presnými zásahmi. „Nechcem vyzdvihnúť jednotlivých hráčov, naše úspechy sú zásluhou celého tímu,“ podčiarkol Ernest Nagy.

Futbalový klub usporiadal aj ples. (Autor: FC Štvrtok na Ostrove)