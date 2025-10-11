Mohol byť hrdina, no Írom pomohlo brvno. Marcelli potvrdzuje pozíciu lídra

CORK. Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov má za sebou tretie vystúpenie v rámci kvalifikácie majstrovstiev Európy, ktoré budú o dva roky hostiť Srbsko a Albánsko.
Zverenci trénera Jaroslava Kentoša v zápase proti Írsku na ich pôde síce dvakrát vyhrávali, súper však vždy dokázal odpovedať rovnakou mincou a duel sa tak skončil deľbou bodov po výsledku 2:2.
V druhom najväčšom meste Írska videli diváci na slušne zaplnenom Turner’s Cross Stadium kvalitný futbal vo vysokej intenzite. Ozdobou boli štyri góly, po dva na obidvoch stranách.
Nielen góly, ale aj ďalšie štatistiky (strelecké pokusy 10:11 z pohľadu Írska, strely na bránu 3:5 z pohľadu Írska) naznačujú, že v Corku sa hral remízový zápas. S týmto hodnotením súhlasil aj Tadeáš Hájovský.
„Bol to vyrovnaný zápas, v ktorom mohol uspieť aj jeden, aj druhý tím. Vzhľadom na priebeh zaslúžená remíza,“ uviedol stredopoliar AS Trenčín pre portál futbalsfz.sk.
VIDEO: Prvý gól Slovenska
„Sokolíci“ mali výborný vstup do zápasu. Už po zhruba 140 sekundách Danihelovu strelu spoza šestnástky tečoval hlavou za chrbát vlastného brankára írsky útočník Mason Melia. Získanú výhodu však držali Slováci len zhruba jednu minútu, po ktorej Íri okamžite vyrovnali.
„Je pravda, že sme výborne vstúpili do zápasu. Škoda, že následne sme trochu zle vyriešili situáciu pred vyrovnávajúcim gólom na 1:1. Do zápasu sme sa však vrátili a myslím si, že sme ho odohrali veľmi dobre,“ pokračoval Hájovský.
Práve on patril k najviditeľnejším hráčom na ihrisku. Nielenže svojich spoluhráčov zásoboval prihrávkami, sám mal v zápase niekoľko sľubných príležitostí. Gólu sa však nedočkal. Riešil by teraz spätne tieto šance inak?
„Svoje situácie asi veľmi nie. Skôr ma mrzí situácia z konca zápasu, keď som Ninovi (Marcellimu – pozn.) prihrával. Škoda, že sa od brvna neodrazila jeho strela do brány,“ povedal Hájovský.
Dvadsaťjednotka v treťom zápase kvalifikácie prvýkrát nedosiahla na plný bodový zisk. Bod z Írska však môže byť v konečnom zúčtovaní cenný.
„S každým bodom je spokojnosť, ale je tiež pravda, že sme tento zápas chceli vyhrať. Na jednej strane nás to mrzí, na strane druhej teší nás, že zo zápasu vonku odchádzame aspoň s bodom,“ uzavrel člen širšieho kádra A-tímu trénera Francesca Calzonu.
VIDEO: Druhý gól Slovenska
Pozíciu lídra Kentošovho výberu potvrdil v zápase proti Írsku krídelník Nino Marcelli. Hráč bratislavského Slovana sa aj zapísal do streleckej listiny, keď minútu pred koncom prvého polčasu po rohovom kope prízemnou strelou aj za prispenia írskeho teču poslal svoj tím do vedenia 2:1.
„Vždy sa snažím, aby si ma odrazená lopta našla. Tak sa aj stalo pri tej gólovej situácii. Videl som, že ide proti mne hráč, tak som naznačil strelu, uvoľnil sa, napriahol, vystrelil a nakoniec to skončilo v bráne,“ vrátil sa k svojmu gólovému momentu samotný strelec.
Nemuselo ostať len pri jednom góle. V 89. minúte bol Marcelli blízko druhému gólu v zápase, ktorý by zrejme mal aj prívlastok víťazný.
Jeho strela zvnútra vápna však skončila na žrdi írskej brány a hoci niektorí hráči sa už tešili z gólu, hlavný rozhodca zápasu Švajčiar Lionel Tschudi nechal pokračovať v hre.
„V prvom momente som si tiež myslel, že je to gól,“ priznal Marcelli.
„Výborne ma našiel Tadeáš Hájovský. Mám pocit, že mi trochu skočila lopta, a teda netrafil som to úplne podľa svojich predstáv. To ale zmiatlo brankára.
Skončilo to na brvne, odkiaľ sa to odrazilo brankárovi do hlavy, škoda len, že lopta sa napokon odrazila pred bránkovou čiarou,“ pokračoval Marcelli v opise situácie z konca zápasu.
Slovenských mladíkov v rámci októbrovej reprezentačnej prestávky čaká ešte jeden kvalifikačný zápas. Najbližší utorok nastúpia v Košiciach proti Moldavsku, ktoré v septembri zdolali na ich pôde v Nisporeni 3:2.
„Vieme, čo môžeme od Moldavska očakávať. Verím, že premeníme svoje šance na góly a budeme to my, kto bude určovať tempo v zápase,“ dodal na záver Marcelli pre web futbalsfz.sk.