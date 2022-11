Jeho slová sa ich dotkli. Iránci žiadajú Klinsmannov odchod z FIFA

Irán predviedol proti Walesu kvalitný výkon, ktorý korunoval dvoma gólmi v nadstavenom čase druhého polčasu, no Klinsmannovi sa správanie jeho hráčov nepáčilo a pripisoval to ich národnej náture.

"To nie je náhoda, všetko sa to konalo zámerne. Vytvárali tlak na rozhodcov. Neustále ste mohli vidieť, ako vyskakovali z lavičky, komunikovali s čiarovým a štvrtým rozhodcom. Hučali im do ucha, kričali do tváre, toto je ich kultúra. Po takýchto momentoch môžete stratiť koncentráciu," povedal Klinsmann podľa AFP.

Skúsený odborník v rokoch 2011-2016 trénoval aj reprezentáciu USA, s ktorou sa Irán stretne v rozhodujúcom zápase o postup do osemfinále.