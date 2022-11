Šiesty deň MS: Iránčania mumlali hymnu, Katar je out už po dvoch zápasoch

Nedalo sa to nazvať spevom, bolo to skôr mumlanie hymny. Futbalistom Iránu sa tentoraz počas národnej hymny pohybovali pery, ale zdalo sa, akoby to robili len z donútenia.

Iránski futbalisti pred svojím prvým vystúpením na majstrovstvách sveta v Katare počúvali hymnu s kamennou tvárou.

Vyjadrili tým solidaritu s prebiehajúcimi protivládnymi demonštráciami a nesúhlas s dianím v krajine. Demonštrácie si vyžiadali už stovky obetí.

Iránska televízia vtedy prerušila priamy prenos, jeden konzervatívny iránsky denník označil hráčov za zradcov.