Výhra nad Kanadou vystrelila Čechov na prvé miesto rebríčka síl IIHF. Zopakujú Nagano?

GÖTEBORG. MS v hokeji do 20 rokov 2024 sa približujú do záverečnej fázy. V hre sú už len štyri tímy, ktoré postúpili do semifinále a zabojujú o medaily a dva, ktoré sa stretnú v zápase o udržanie sa.

IIHF zostavila už tretí rebríček sily, do ktorého zaradila všetkých desať účastníkov juniorského turnaja.

Na prvom mieste sú Česi, ktorí zdolali Kanadu 3:2 gólom jedenásť sekúnd pred koncom tretej tretiny a zastavili ju na ceste za tretím zlatom v rade. Oproti minulej edícii rebríčka poskočili z piateho miesta na prvé.