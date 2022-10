Hámor získal Korunu Himalájí za 19 rokov, Nórka ju chce za pol roka

Žiadosť o víza jej čínske úrady zamietli. Ona sa však potrebuje do Číny bezpodmienečne dostať. Bez vstupu do Číny je pokus o rekord odkázaný na neúspech.

Harilová chce vyliezť na všetky osemtisícovky v rekordne krátkom čase.

Všetko má rozbehnuté na to, aby doterajší rekord prekonala. Do štrnástich jej chýbajú dve posledné.

„V roku 2019 Nirmala Purja vytvoril rekordy, keď stál na štrnástich osemtisícovkách v rozpätí 6 mesiacov a 7 dní. Teraz chcem dokázať, že to dokáže aj žena,“ vravela Nórka pred začiatkom svojej veľkolepej cesty.

Na Kilimandžáre oslepla, zmenilo ju to

Harilová je bývalá bežkyňa na lyžiach.

„Lyžovala som odmalička a ako juniorka som v Nórsku patrila k najlepším, no do národného tímu sa mi neskôr nepodarilo dostať. V Nórsku to nie je nič jednoduché pri takej veľkej konkurencii,“ opisuje svoje športové začiatky.