Ter Stegenova chyba zmenila celý zápas. Je mi ho ľúto, povedal tréner

BRATISLAVA. Červená karta už v 10. minúte bola podľa trénera Hansiho Flicka hlavná príčina prehry FC Barcelona na ihrisku AS Monaco 1:2 vo štvrtkovom zápase Ligy majstrov .

Fotogaléria zo zápasu AS Monaco - FC Barcelona, Liga majstrov (1. kolo)

VIDEO: Zostrih zápasu AS Monaco - FC Barcelona v Lige majstrov

Prehra 1:2 zatienila gól Yamala, ktorý sa opäť zapísal do histórie. Vo veku 17 rokov a 68 dní sa stal druhým najmladším hráčom, ktorý skóroval v skupinovej fáze Ligy majstrov.

"Je mi ho ľúto. Musíme to však akceptovať, stávajú sa aj takéto veci. Myslím si, že sme dosť silní na to, aby sme odohrali úspešné zápasy v Lige majstrov. Máme pred sebou ešte veľa zápasov," skonštatoval tréner Barcelony po neúspešnom vstupe svojho tímu do LM.

"Musíme si ten zápas zanalyzovať, no prvoradé je to, čo som už povedal tímu - dajme hlavy hore. V tomto zápase som videl aj veľa pozitívnych vecí, no s hráčmi sa porozprávame aj o tom, čo nerobili dobre," zdôraznil Flick.

S odlišnými pocitmi hodnotil zápas tréner monackého tímu Adi Hütter. Jeho tím nadviazal na úspešný vstup do francúzskej Ligue 1, v ktorej zvíťazil v troch zo štyroch zápasov a v sobotu triumfoval v Auxerre 3:0.

"Som veľmi šťastný z víťazstva nad Barcelonou. To vylúčenie pre nás znamenalo výhodu, pomohlo nám to. Avšak nie vždy sa stáva, že zvíťazí tím, ktorý je v početnej výhode.

My sme sa snažili o ofenzívnu hru a zo svojej cesty sme nevybočili ani po inkasovanom góle. Je to pre nás povzbudivý štart do Ligy majstrov," skonštatoval Hütter.