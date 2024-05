Slovan predstavil ďalšiu posilu. Patril k najproduktívnejším obrancom

Po skončení sezóny ho tréner Craig Ramsay povolal do reprezentačného výberu Slovenska, v ktorom sa udržal až do predposledného prípravného zápasu s Poľskom (6:1).

BRATISLAVA. Slovenský hokejový obranca Patrik Bačik sa po troch sezónach vrátil späť do materského klubu Slovana Bratislava.

"Som veľmi rád, že Slovan prejavil o moje služby záujem. Pre mňa je to o to cennejšie, že sa ako odchovanec klubu môžem spolu s rodinou vrátiť do rodného mesta.

Verím, že mužstvu mám čo ponúknuť a so spoluhráčmi urobíme dobrú partiu, ktorá bude môcť od začiatku sezóny myslieť na tie najvyššie ciele.

Už teraz sa teším na ďalšiu sezónu s orlom na hrudi," povedal Bačik, ktorý v januári 2015 získal s národným tímom bronzovú medailu na MS do 20 rokov v Kanade.

V Slovane prešiel všetkými kategóriami, prvé dva zápasy za klub si pripísal v sezóne 2015/16 v nadnárodnej Kontinentálnej hokejovej lige.