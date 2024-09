Liptovský Mikuláš je stále bez bodu. Je to frustrujúce, hovorí kapitán Réway

My sme veľa hrali v útočnej tretine, ale každý vstup súpera do našej obrannej tretiny bol nebezpečný a Zvolen má hráčov, ktorí vedia dať gól."

Pre TASR povedal: "Ťažko sa to hodnotí po takomto výkone. Opakuje sa to. Po každom zápase si hovoríme to isté a neprenesieme to na ľad.

Takže sa to ťažko rozoberá a je to frustrujúce. Myslím si, že sme nezačali vo Zvolene zle, ale potom na ten priebeh nemám vysvetlenie. Máme šance, vytvoríme si ich, ale nie sme produktívni.

Hľadáme ešte lepšie riešenie a začína to aj od mňa - nestrieľam, snažím sa hľadať niekoho lepšieho a možno to treba viac zjednodušiť, strieľať to tam a dať aj škaredé góly. Nie sme dosť agresívni ani pred bránkou a ani v zakončení."

Réway bol sebakritický, ale načrtol aj určitý recept ako zaknihovať prvú výhru v sezóne.

Liptáci totiž iba tesne o gól prehrali v prvom kole v Žiline (2:3) a takisto doma proti Popradu (3:4).