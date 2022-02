Českí hokejisti cítia prázdnotu. Pešán: Pätnásť rokov bez medaily nie je náhoda

PEKING, BRATISLAVA. "Cítim obrovské sklamanie. Mrzí ma, že tento fantastický kolektív to nedotiahol ďalej," povedal v rozhovore pre isport.cz tréner českých hokejistov Filip Pešán. Česi po prehre 2:4 so Švajčiarskom na ZOH 2022 v Pekingu končia už pred bránami štvrťfinále a obsadia celkové deviate miesto. Ide o najhorší výsledok českého hokeja na olympiáde.

"Pocity? Prázdnota, nič. Prehrali sme a vypadli v osemfinále. Môžeme povedať, že sme nehrali zle. Cítili sme, že nejakú silu máme, ale prehrali sme už v osemfinále," citoval portál idnes.cz útočníka Jana Kovářa.

Podľa českého trénera bol tlak verejnosti na tím enormný. Od Čechov sa medaila očakávala. "Asi sa už musíme svetu pozrieť trochu do očí. Ak nezískame medailu, považujeme to za neúspech. Samozrejme, chcel som ju aj ja. Neviem ale, či nie je čas naliať si čistého vína. Už 15 rokov sme nezískali žiadnu medailu. To nie je náhoda," povedal Pešán.

Kapitán českej hokejovej reprezentácie Roman Červenka reaguje po prehre 2:4 v kvalifikačnom zápase o štvrťfinále Česko - Švajčiarsko na ZOH 2022 v Pekingu. (Autor: TASR/AP)

Čechov z psychickej stránky ovplyvnil moment, keď Švajčiari v priebehu 13 sekúnd otočili z 0:1 na 2:1. "Bol to jeden z kľúčových momentov zápasu, ak nie rovno ten najdôležitejší. Nechcem hovoriť o šťastí, ale odrazilo sa im to aj od rozhodcu... To však nie sú výhovorky, stále sme mali dosť šancí na to, aby sme to zvrátili. Žiaľ, nezvládli sme to," povedal Roman Červenka. Dokázali sme, že vieme hrať hokej, vraví Ambühl Tešiť sa môžu Švajčiari, ktorí v základnej skupine prehrali všetky tri zápasy. Vďaka systému turnaja im na postup do štvrťfinále stačila jediná výhra. "Oproti zápasom v skupine, kde sme celkovo tiež nehrali zle, sme potrebovali zlepšiť zakončenie a spevniť defenzívu.

A dnes sa nám to vyplatilo, náš obranný systém fungoval, hráči sa vracali a obetavo vrhali do striel. Vyhrali sme väčšinu súbojov o puk a súpera sme eliminovali. Konečne nám viac padali aj góly a toto bol silný výkon celého tímu," povedal pre web IIHF kapitán Švajčiarov Raphael Diaz. Jedným z úspešných švajčiarskych strelcov bol aj 38-ročný veterán Andres Ambühl. "Je pekné, že som strelil svoj prvý góly na olympiáde, ale prvoradý bol úspech tímu," povedal Ambühl.