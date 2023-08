Slafkovský ho prekvapil, Ramsay je hrdina. Známy komentátor chváli trenčiansku stodolu

Je to super. Staré štadióny sú úžasné. Páči sa mi, keď ľudia fandia na hokeji z vrchných častí hľadiska. V angličtine máme pre takéto štadióny výraz, hovoríme im hokejová stodola. V NHL sú všetky arény viac menej rovnaké. Takže je úžasné, že tu je to inak.

Je to začiatok skautskej sezóny. Hráči nastúpia proti rovesníkom a spravia si obraz, ako na tom sú. Je to veľmi dôležité aj pre samotných hráčov aj pre skautov. Je to dlhá cesta. Môže sa stať, že niektorí hráči majú vysoké hodnotenia a klesnú dole alebo naopak. Počas roka sa zasa môžu vyšvihnúť. Je to podstatný prvý krok.

Ktorého hráča zo slovenského výberu na tohtoročnom turnaji by ste vyzdvihli?