Ružička ohúril parádnou asistenciou, na víťazný gól prihrával Chára. Tatar zažil debakel

NEW YORK. Zdeno Chára prispel k výhre New Yorku Islanders asistenciou pri ich druhom góle do siete Ottawy. Doma sa proti bývalému klubu radoval z víťazstva 4:1.

Najstarší hráč NHL odohral 18 minút a 29 sekúnd, zaznamenal asistenciu, plusový bod, strelu na bránu aj bodyček. Zablokoval dve strely.

Víťazný gól "ostrovanov" padol po Chárovej strele, ktorú tečoval a dorážal strelec Wahlstrom.