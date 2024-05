VIDEO: McDavid s Draisaitlom dotiahli Edmonton k výhre štyrmi bodmi

NEW YORK. Hokejisti Floridy strelili šesť gólov v druhom zápase za sebou a na ľade Bostonu sa chopili vedenia 2:1 v sérii druhého kola play-off NHL.

"Mali sme zopár zápasov, keď sme začali pomalšie a nevymysleli sme toho veľa," hovoril tréner Bostonu Jim Montgomery. "Musíme sa zlepšiť. Musím dať hráčom lepší herný plán, Florida bola omnoho lepšia, ako my."

Oba tímy sa od začiatku striedali v tom, kto strieľal góly. Začali domáci Canucks, ale Oilers zakaždým stav stretnutia vyrovnali. Podarilo sa im to aj v tretej tretine, do ktorej išli s jednogólovým mankom. V nej sa presadil kapitán hostí Connor McDavid.

Obranca Vancouveru Quinn Hughes si v zápase pripísal svoju 20. asistenciu v kariére vo vyraďovacích bojoch. Dosiahol to už aj v 25 zápase ako najrýchlejší hráč v klubovej histórii.

Míľniky prekonali aj McDavid s Draisaitlom z Edmontonu. Obaja prekročili hranicu 90 bodov v play-off. Potrebovali na to len 56 zápasov a dokázali to ako tretí najrýchlejší v histórii. Skôr to dosiahli len Gretzky a Lemieux.

V nočnom stretnutí boli pri každom góle svojho tímu. Obaja strelili gól a na tri asistovali.