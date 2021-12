Na buly mal vysokú úspešnosť, Ružička sa dočkal proti Vegas

Do zostavy New Yorku Islanders sa vrátil po pobyte na covidovej listine veterán Zdeno Chára.

NEW YORK. Počet Slovákov s aspoň jedným zápasom v NHL v sezóne 2021/22 sa rozšíril na číslo desať.

Zápas bol poznačený vylúčením Connora McDavida do konca zápasu, o ktorom píšeme v samostatnom článku .

Americký útočník odohral svoj tisíci zápas. Ešte pred ním si preňho a jeho rodinu Winnipeg Jets pripravili ceremoniál aj so spomienkovým videom.

Wheeler bol draftovaný v roku 2004 na piatej pozícii Phoenixom Coyotes. Za tých nikdy nehral, prvé sezóny si odkrútil v drese Bostonu.

Odtiaľ bol v ročníku 2010/11 vymenený do Atlanty Thrashers. Potom sa spoločne s organizáciou sťahoval do Winnipegu, kde bol v roku 2016 povýšený do roly kapitána.

Nočný duel proti Torontu oslávil dvomi asistenciami. Jets vyhrali 6:3.

NHL - základná časť - 6. december:

Columbus - San Jose 6:4 (1:1, 2:2, 3:1)

Góly: 17. Boqvist (Danforth), 21. Kuraly (Peeke, Texier), 38. Sillinger, 42. Roslovic (Domi, Peeke), 46. Boqvist (Carlsson, Voráček), 59. Texier (Nyquist, Robinson) – 20. Bonino (Nieto, Cogliano), 21. Karlsson (Barabanov), 29. Burns (Nieto, Meier), 51. Hertl (Dahlén, Meier)

Brankári: Merzlikins 30/34 - Hill 24/29