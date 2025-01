VIDEO: Slafkovský v Detroite zbieral mínusky, Pospíšil začínal v elitnom útoku

NEW YORK. Hokejisti Washingtonu v zostave aj so slovenským obrancom Martinom Fehérvárym zvíťazili v NHL na ľade Seattlu 3:0. Pripísali si šiesty triumf v rade a držia si najlepšiu bilanciu v NHL. V noci na piatok sa z triumfu tešil zo Slovákov aj Martin Pospíšil v drese Calgary, ktoré zvíťazilo doma nad Buffalom 5:2. Montreal aj s Jurajom Slafkovským prehral v Detroite 2:4. Fehérváry nastúpil v tretej obrannej formácii, odohral 16:25 min a pripísal si 4 strely na bránku a dva "hity".

Víťazstvo Washingtonu uzavrel do prázdnej bránky Alexander Ovečkin, ktorý strelil svoj 22. gól v sezóne, 875. v kariére a na prekonanie historického rekordu Waynea Gretzkého potrebuje streliť už len 20 gólov. Capitals majú na konte 71 bodov, o štyri viac ako druhý najlepší tím súťaže Winnipeg a o zápas menej.

Kapitán Washingtonu poslal puk do opustenej bránky presnou strelou z vlastného pásma. “Bola to jeho šikovnosť, pretože bol tiesnený, vo vlastnom obrannom pásme, ale trafil to skvele. Ja viem, každý si povie, že do prázdnej bránky, ale toto bolo naozaj náročné,” povedal podľa nhl.com tréner Washingtonu Spencer Carbery. Brankár Charlie Lindgren chytil 22 striel Seattlu a zaznamenal prvé čisté konto v sezóne. Calgary sa začína dariť Calgary si pripísalo piaty triumf z uplynulých siedmych duelov, no Pospíšil nebodoval tretíkrát za sebou. Nastúpil na 11:36 min a zaznamenal 1 strelu a 3 "hity." Duel začal v prvej formácii, no neskôr sa presunul do druhej k Jegorovi Šarangovičovi a Andrejovi Kuzmenkovi. Gólom a dvoma asistenciami prispeli k víťazstvu “plameňov” Jonathan Huberdeau a Nazem Kadri. Brankár Dustin Wolf chytil 32 striel Sabres, ktorí prehrali tri z posledných štyroch duelov.

“Zomkli sme sa a hrali sme ako tím. Buffalo je veľmi ofenzívne a začalo naozaj dobre, ale zvládli sme to dobrým kolektívnym výkonom,” povedal Huberdeau, ktorý otvoril skóre gólom v oslabení. Flames sú na pozícii druhej voľnej karty do play off v Západnej konferencii. Montreal nestačil na Detroit Slafkovský sa na ľade Detroitu predstavil v prvej päťke, vystrelil dvakrát a zapísal tri "hity”, a dva minúsovné body, ale Canadiens po prehre 2:4 odišli tentokrát bez bodu. Kapitán Red Wings Dylan Larkin vo svojom 700. zápase v NHL strelil gól a pridal asistenciu. “Je to pre mňa veľké a nezabudnuteľné víťazstvo. Vrátili sme sa domov po náročnom tripe a začať domácu sériu takto je skvelé,” povedal Larkin. Brankár Cam Talbot mal v bránke domácich 27 zákrokov, hosťujúci Sam Montembeault chytil 41 striel. “Robili nám to, čo sme my robili súperom v poslednom čase. Hrali nátlakovo a ťažko sme sa dostávali von z vlastného pásma. My sme ich málo forčekovali a neznepríjemnili sme im život,” dodal útočník Kirby Dach, ktorý dal jeden z dvoch gólov Montrealu.

Míľniky v počte zápasov v NHL dosiahli aj traja útočníci Canadiens - Brendan Gallagher odohral 800. duel a Christian Dvorak s Patrikom Lainem nastúpili na 600. zápas. Obranca Montrealu Lane Hutson vyšiel prvýkrát po deviatich zápasoch bodovo naprázdno. Joonas Korpisalo zaznamenal 29 zákrokov a svojim tretím shutoutom v sezóne pomohol Bostonu k víťazstvu 2:0 nad Ottawou. “Bol to výborný zápas, hrali sme perfektne celý tím,” povedal Korpisalo, ktorý vynuloval svoj bývalý tím. V drese Senators odchytal jednu sezónu a do Bostonu prišiel v júni s Markom Kastelicom výmenou za Linusa Ullmarka. Pri oboch góloch bol David Pastrňák, ktorý parádne nahral Morganovi Geekiemu a potom do prázdnej bránky poistil víťazstvo “medveďov.” Čisté konto zaznamenal aj Karel Vejmelka, český brankár Utahu kryl 26 striel a jeho tím vyhral na ľade Minnesoty 4:0. Dva góly strelil Barrett Hayton, presadili sa aj Clayton Keller a Lawson Crouse. Wild nepomohli ani návraty zranených opôr do zostavy Kirilla Kaprizova a Jareda Spurgeona, ktorý nastúpil na svoj 900. zápas v NHL. Obrancovia Rangers odohrali výnimočný zápas Hráči New York Rangers zdolali doma Philadelphiu 6:1 a natiahli bodovú sériu na 10 zápasov. Víťazstvo vychytal Igor Šesťorkin, keď zaznamenal 33 zásahov a potvrdil výbornú formu. Vyhral šesť z posledných siedmich duelov, v ktorých dostal len desať gólov. “Je to príjemné, ale dôležité bolo, že ani v ťažkých momentoch, keď sa nám nedarilo, sme nestrácali hlavy,” povedal útočník Filip Chytil, ktorý mal bilanciu 1+1. Do štatistík sa zapísali všetci šiesti obrancovia Rangers, každý zaznamenal po jednej asistencii, čo sa “jazdcom” naposledy podarilo 8. decembra 2019. Jeden z nich Adam Fox sa v šiestej sezóne za sebou dostal na métu 40 bodov (3+37), čo v klubovej histórii dosiahli len dvaja obrancovia - James Patrick (sedem, 1985-92) a Brian Leetch (šesť, 1993-99).

Hráči Vegas vyhrali v St. Louis 4:2 a vrátili Blues domácu prehru spred troch dní. Skóre otvoril už v 19. sekunde Mark Stone a posledný gól strelil do prázdnej bránky Tomáš Hertl, ktorý skóroval v štvrtom zápase za sebou a bodoval v posledných siedmich. Zach Hyman (2+1) a Leon Draisaitl (1+2) prispeli tromi bodmi k víťazstvu Edmontonu nad Vancouverom 6:2. Draisaitl bodoval doma v sedemnástom zápase za sebou, čo dokázal ako piaty hráč v klubovej histórii. Connor McDavid (Edmonton) a Tyler Myers (Vanacouver) si odpykali druhý duel z trojzápasových trestov. Nashville natiahol víťaznú sériu na päť zápasov, keď v San Jose vyhral 6:5. Filip Forsberg dal dva góly a ako prvý hráč v klubovej histórii skóroval v siedmich dueloch za sebou. Osemnásťročný útočník Sharks Macklin Celebrini strelil svoj 15. gól v sezóne a je najlepším kanonierom spomedzi nováčikov. Sériu štyroch prehier ukončili “káčeri” z Anaheimu, keď zdolali Pittsburgh 5:1. Po dva góly strelili Mason McTavish a Alex Killorn. NHL základná časť - 24. január: Boston Bruins - Ottawa Senators 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) Góly: 23. Geekie (Pastrňák, Carlo), 60. Pastrňák. Brankári: Korpisalo - Forsberg, strely na bránku: 26:29.

Carolina Hurricanes - Columbus Blue Jackets 7:4 (0:2, 5:2, 2:0) Góly: 23. Jarvis (Aho, Nečas), 28. Robinson (Jarvis, Andersen), 28. Blake (Aho), 29. Aho (Blake), 32. Martinook (Jarvis, Staal), 52. Kotkaniemi (Nečas), 59. Jarvis (Svečnikov, Staal) - 8. K. Johnson (Del Bel Belluz, van Riemsdyk), 10. Marčenko (Fantilli, Johnson), 34. van Riemsdyk (K. Johnson, J. Johnson), 35. Voronkov (Werenski, Fantilli) Brankári: Andersen - Tarasov, strely na bránku: 43:22.

Detroit Red Wings - Montreal Canadiens 4:2 (2:0, 2:2, 0:0) Góly: 13. Berggren (Larkin), 20. DeBrincat (Raymond, Seider), 25. Copp (Edvinsson), 28. Larkin (Tarasenko, Seider) - 26. Dach (Dvorak, Gallagher), 32. Guhle (Laine, Dach) Brankári: Talbot - Montembeault, strely na bránku: 45:29.

New York Rangers - Philadelphia Flyers 6:1 (2:1, 1:0, 3:0) Góly: 9. Schneider (Kaliyev, Smith), 11. Edström (Lindgren, Fox), 25. Miller (Borgen, Panarin), 46. Chytil (Vaakanainen, Miller), 57. Fox, 59. Smith (Lafreniere, Chytil) - 2. Tippett (Konecny, Frost) Brankári: Šesťorkin - Ersson, strely na bránku: 37:34.1

Minnesota Wild - Utah Hockey Club 0:4 (0:2, 0:1, 0:1) Góly: 2. Hayton (DeSimone), 16. Keller (Maccelli, Schmaltz), 35. Crouse (Määttä), 42. Hayton (DeSimone) Brankári: Gustavsson - Vejmelka, strely na bránku: 26:29.

St. Louis Blues - Vegas Golden Knights 2:4 (1:2, 0:1, 1:1) Góly: 11. Kyrou (Holloway), 57. Thomas (Bučnevič, Faulk) - 1. Stone, 9. Olofsson (Barbašov, Pietrangelo), 27. Dorofejev (Stone, Eichel), 60. Hertl Brankári: Hofer - Samsonov, strely na bránku: 17:31.

Calgary Flames - Buffalo Sabres 5:2 (1:0, 1:2, 3:0) Góly: 12. Huberdeau, 31. Kadri (Huberdeau, Pelletier), 44. Pelletier (Pachal, Kadri), 58. Šarangovič (Huberdeau, Kadri), 58. Backlund (Coleman) - 23. Samuelsson (Jokiharju, Lafferty), 28. Thompson (Samuelsson, Peterka) Brankári: Wolf - Luukkonen, strely na bránku: 26:34.

Edmonton Oilers - Vancouver Canucks 6:2 (3:0, 2:2, 1:0) Góly: 6. Hyman (Draisaitl, Arvidsson), 15. Draisaitl (Nugent-Hopkins, Hyman), 15. Henrique (Ekholm, Perry), 22. Hyman (Philp), 33. Nugent-Hopkins (Draisaitl, Bouchard), 51. Kapanen (Emberson) - 33. Boeser (Miller, Suter), 36. Hronek (Hughes, Boeser) Brankári: Pickard - Demko, strely na bránku: 34:26.

Anaheim Ducks - Pittsburgh Penguins 5:1 (2:0, 0:1, 3:0) Góly: 10. McTavish (Fabbri, Trouba), 20. Killorn (Helleson, Zegras), 43. McTavish (Dumoulin, Terry), 47. Vatrano (Strome, Terry), 58. Killorn (Trouba, Lundeström) - 26. Bunting (Rust, Rakell) Brankári: Gibson - Nedeljkovic, strely na bránku: 34:32.

Seattle Kraken - Washington Capitals 0:3 (0:0, 0:2, 0:1) Góly: 25. Protas, 39. Frank, 57. Ovečkin (Van Riemsdyk, Chychrun) Brankári: Daccord - Lindgren, strely na bránku: 22:32.

San Jose Sharks – Nashville Predators 5:6 (2:3, 3:2, 0:1) Góly: 9. Duehr (Kovalenko, Ferraro), 17. Ferraro (Granlund, Liljegren), 33. Thrun (Wennberg, Kovalenko), 34. Zetterlund (Smith, Granlund), 36. Celebrini (Granlund, Eklund) - 4. Nyquist (Novak, Skjei), 5. Novak (L'Heureux, Svečkov), 7. Forsberg (Barron), 22. Forsberg (Sissons, Skjei), 28. Stamkos (Marchessault, Josi), 49. Svečkov (Skjei, L'Heureux). Brankári: Askarov - Annunen, strely na bránku: 35:38.  Tabuľky NHL Východná konferencia: