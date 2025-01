VIDEO: Mladík so slovenskými koreňmi strelil prvý hetrik v NHL, Montreal uspel v nájazdoch

Prvý hetrik v kariére si pripísal Matthew Knies. Dvadsaťdvaročný útočník so slovenskými koreňmi získal celkovo päť kanadských bodov (3+2).

V sobotnom programe boli v akcii aj piati Slováci, no do kanadského bodovania sa zapísal len Martin Fehérváry (Washington Capitals), ktorý mal dve asistencie.

Päť kanadských bodov mal aj Mitchell Marner (1+4) a do individuálnych štatistík sa zapísali všetci hráči z prvej formácie. Okrem nich bodoval len útočník John Tavares, ktorý zaznamenal asistenciu.

"Cítim sa fantasticky, dnes som mal šťastenu naklonenú na svojej strane. Všetko mi vychádzalo," povedal syn slovenských rodičov, ktorí ešte pred jeho narodením emigrovali do USA.

Fehérváry s asistenciami aj pluskou

Fehérváryho Washington vyhral nad New Yorkom Rangers 7:4 - Slovák nahodil puk od modrej čiary a najprv to vyzeralo na presný zásah v jeho podaní, no brankár Jonathan Quick kapituloval po teči Larsa Ellera.

V úplnom závere posunul Slovák v skrumáži pri mantineli puk na Ovečkina, ktorý ho pretlačil Tomovi Wilsonovi a ten upravil v power play do prázdnej bránky na konečných 7:4.