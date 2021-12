Z Bratislavy odišiel do Ameriky, vychoval dvoch hokejistov. Jeden hrá proti Slovákom, nadávky ovláda

Za talentovaný tím USA nastúpi Matthew Knies, ktorého rodičia, ako aj starší brat Phillip, pochádzajú z Bratislavy. Sportnet sa spojil s otcom nádejného hokejistu Miroslavom, ktorý vyrozprával príbeh rodiny Kniesovcov.

Z Bratislavy do Phoenixu

„Náš odchod do Ameriky nebol úplne jednoduchý. V mojom prípade šlo o odchod na 'staré kolená'. Mal som už 28 rokov,“ vraví na úvod Knies s úsmevom a pokračuje:

„V porovnaní s ľuďmi, ktorí si zbalia veci a do Ameriky si chodia naslepo splniť sen, som to mal ľahšie. Po ukončení vysokej školy som na Slovensku nastúpil na pozíciu do veľkej medzinárodnej spoločnosti. Po piatich rokoch som dostal možnosť odchodu do centrály firmy vo Phoenixe, kde som sa pripojil ku skupine, ktorá mala na starosti strednú a východnú Európu.

Keďže šlo o presun v rámci firmy, mal som vybavené pracovné víza, zaplatené kompletné presťahovanie, dočasné bývanie, auto a ďalšie výhody. To sa časom skončilo a všetko som si musel zariadiť a zabezpečiť sám. Úplne iný svet. Arizona sa s Bratislavou nedá porovnávať. Neexistuje tu hromadná doprava, sú tu 45-stupňové horúčavy, kultúra ľudí je na inej úrovni. Prvé mesiace som tak našiel len dve podobnosti s domovinou – gravitáciu a povinnosť platiť dane.“