Seguin absolvoval operáciu po ťažkom zranení. Do olympijských hier si určite nezahrá

Tyler Seguin v drese Dallasu Stars. (Autor: TASR/AP)
TASR|19. dec 2025 o 19:18
Tridsaťtriročný kanadský center sa zranil na začiatku decembra.

Hokejový útočník Dallasu Stars Tyler Seguin absolvoval operáciu pretrhnutého predného skríženého väzu v pravom kolene.

Vedenie klubu NHL v piatok zároveň informovalo, že tímoví doktori prehodnotia časový rámec jeho rehabilitácie po olympijskej prestávke.

Tridsaťtriročný kanadský center sa zranil na začiatku decembra v zápase na ľade New Yorku Rangers. Seguin sa v prvej tretine dostal do kolízie s obrancom Rangers Vladislavom Gavrikovom.

Spadol v bolestiach, nedokázal korčuľovať a potreboval pomoc, aby sa dostal z ľadu do tunela vedúceho do šatne.

Dlhoročná ofenzívna opora Stars vynechala väčšinu minulej sezóny po operácii bedrového kĺbu.

NHL

dnes 19:18
