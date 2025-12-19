Seguin absolvoval operáciu po ťažkom zranení. Do olympijských hier si určite nezahrá

Hokejový útočník Dallasu Stars Tyler Seguin absolvoval operáciu pretrhnutého predného skríženého väzu v pravom kolene.
Vedenie klubu NHL v piatok zároveň informovalo, že tímoví doktori prehodnotia časový rámec jeho rehabilitácie po olympijskej prestávke.
Tridsaťtriročný kanadský center sa zranil na začiatku decembra v zápase na ľade New Yorku Rangers. Seguin sa v prvej tretine dostal do kolízie s obrancom Rangers Vladislavom Gavrikovom.
Spadol v bolestiach, nedokázal korčuľovať a potreboval pomoc, aby sa dostal z ľadu do tunela vedúceho do šatne.
Dlhoročná ofenzívna opora Stars vynechala väčšinu minulej sezóny po operácii bedrového kĺbu.
