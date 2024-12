Veľká strata pre Dallas. Skúsený center musí podstúpiť operáciu, mimo môže byť až polroka

DALLAS. Kanadský hokejista Tyler Seguin podstúpi tento týždeň operáciu bedrového kĺbu. Podľa informácií televízie TSN sa očakáva, že útočník Dallasu bude v NHL pauzovať štyri až šesť mesiacov.

Tridsaťdvaročný center zaznamenal v tejto sezóne v drese Stars 9 gólov a 11 asistencií v 19 zápasoch. Vzhľadom na dĺžku liečby bude Seguin mimo hry do konca základnej časti a potenciálne aj do prvých kôl play off.