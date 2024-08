Craig Ramsay sa rozhodol. Slovensko povedie aj po olympijskej kvalifikácii

BRATISLAVA. Tréner Craig Ramsay zostane na lavičke slovenskej reprezentácie aj po kvalifikácii na ZOH 2026. Kanadský kouč predĺžil zmluvu na ďalšiu sezónu 2024/2025.

Na pondelkovej tlačovej konferencii to potvrdil prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan.

"Po každej sezóne sa snažím analyzovať, čo sme dosiahli. A po MS, keď som sedel doma a rozmýšľal nad budúcnosťou, hovoril som si, boli sme blízko, mohli sme poraziť Kanadu. Povedal som si, že boli sme blízko, nerád by som to vzdal a rád by som pokračoval," povedal Ramsay.