Budúce ikony svetového hokeja. Toto je desať najväčších hviezd MS do 20 rokov

EDMONTON, RED DEER. Každý rok sa na hokejovom šampionáte do 20 rokov ukáže mnoho talentov. Tie by sa dali rozdeliť do dvoch kategórií.

Buď je to talent predpokladaný, ktorý dominuje celoročne, alebo niekto prekvapivý, kto do povedomia verejnosti vyletí práve na najsledovanejšom juniorskom turnaji.

V tomto rebríčku vám skaut a redaktor Oh my Hockey a Sportnetu Samuel Tirpák predstaví desať lákadiel majstrovstiev sveta do 20 rokov. Spomenutí hráči by mali patriť medzi to najkvalitnejšie, čo šampionát ponúkne.