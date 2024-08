Marcinko: Obhajoba KHL je zľahčovanie vojny. Kto tam hrá, je súčasť propagandy

Hokejový útočník a bývalý reprezentant TOMÁŠ MARCINKO patrí od začiatku ku kritikom účasti hráčov z KHL v slovenskej reprezentácii. Tvrdí, že ak by bol manažér či tréner reprezentácie, do tímu by ich nepozval. Vnímal tiež dilemu niektorých reprezentantov, medzi ktorých patril aj jeho spoluhráč z Komety Brno Kristián Pospíšil.

Do reprezentácie sa po dvoch rokoch vracajú hráči z KHL, pričom táto téma dlhodobo polarizuje spoločnosť. Môže to ovplyvniť atmosféru v tíme? Myslím si, že na chlapcov, ktorí sú nominovaní a nie sú z KHL, to nebude mať vplyv. Nie všetci na to majú rovnaký názor, niektorým na tom záleží viac, iným menej, ale nemyslím si, že to zásadne ovplyvní atmosféru. Idú tam pre hokej a na ten sa budú sústrediť.

Z hráčov verejne svoje výhrady proti účasti hráčov z KHL verejne prezentovali Martin a Kristián Pospíšilovci a v minulosti napríklad Róbert Lantoši. Všetci traja figurujú v nominácii. Viete sa vcítiť do ich kože? Ako by ste sa cítili v kabíne? To je veľmi subjektívne. Nie som v ich pozícii, takže sa to hodnotí úplne inak. Viem si predstaviť, že je to pre nich veľmi náročné, keďže, ako deklarovali, majú svoje zásady a jednoznačný názor a teraz sa museli nejako rozhodnúť. Kristián mi spomínal, že mali dilemu a najradšej by boli, ak by sa sústredili len na to, aké výkony budú podávať a nie na to, aká bude nominácia. Aj takéto situácie však, žiaľbohu, prináša hokejový život. Síce len u nás, ale, povedzme si úprimne, sú aj horšie veci, ktoré sa u nás momentálne dejú, hoci aj toto je nepríjemný problém.