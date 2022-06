Nikam nechoď, chvíľu tu ostaneme. Mladý Slovák pobláznil švédskeho manažéra

V budúcoročnom drafte NHL by mal Dalibor Dvorský podľa zámorských expertov patriť k najžiadanejším hráčom. Zámorské tímy by po ňom mohli siahnuť už v prvej desiatke.

Patrí medzi najväčšie talenty slovenského hokeja. Od deviatich rokov hráva vo Švédsku. V sezóne 2020/21 pôsobil pre pandémiu na Slovensku. Do histórie sa zapísal ako najmladší hráč, ktorý strelil gól v extralige . Mal 15 rokov 7 mesiacov a 18 dní.

Aký na vás urobil Dalibor Dvorský dojem, keď ste ho prvýkrát stretli a čím vás najviac zaujal?

Dali je v prvom rade veľmi skromný chlapec. Zaujal ma najmä tým, ako miluje hokej a zo všetkého najviac zbožňuje byť na ľade. Pravdupovediac, snažil som sa ho získať už do môjho predošlého klubu, v ktorom som pôsobil pred niekoľkými rokmi. Bolo to vcelku zábavné stretnúť ho aj s jeho otcom, keď som prišiel do AIK a prvá vec, ktorú som mu povedal bola: Nikam teraz nechoď, nejaký čas tu ostaneme.