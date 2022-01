Nominácia Slovenska na ZOH je známa. Sú tam mená, ktoré prekvapia, hovorí Šatan

"V nominácii sú určite mená, ktoré novinárov prekvapenia. Hráčov sme vyberali kolektívne a podľa ich vlastností do systému, ktorý chceme hrať.

Účasť na ZOH si po štyroch rokoch zopakujú šiesti hráči. Patrik Rybár, Branislav Konrád, Peter Čerešňák, Marek Ďaloga, Michal Čajkovský a Michal Krištof sa dostali aj do nominácie na ZOH 2018 do Pjongčangu.

"Komunikoval som s generálnym manažérom Columbusu Jarmom Kekäläinenom. Samo má zmluvu v NHL, ale hrá vo WHL. V Columbuse jeho účasť podporili. Čakali sme ako to dopadne, Samo bol aj preto posledný hráč na zozname."

Slováci v ére samostatnosti nechýbali

Do vyraďovacej časti turnaja postúpi všetkých dvanásť účastníkov - štyria najlepší priamo do štvrťfinále, zostávajúcich osem do osemfinále.

Kvalifikácia o postup do štvrťfinále sa odohrá 15. februára. O deň neskôr je na programe štvrťfinále. Semifinále sa bude hrať 18. februára a v nasledujúci deň sa hokejový turnaj uzavrie zápasmi o medaily.

Slováci v ére samostatnosti ani raz nechýbali na olympijskom hokejovom turnaji, v Nagane 1998 aj Salt Lake City 2002 sa však predstavili len v predkole a do hlavnej súťaže sa nedostali.

Ich najlepším umiestnením je štvrtá priečka z olympijských hier vo Vancouveri 2010, štyri roky predtým v Turíne obsadili piatu pozíciu.