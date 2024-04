Mladí Slováci schytali debakel. Musíme si vstúpiť do svedomia, hovorí tréner osemnástky

"Musíme si vstúpiť do svedomia," povedal v pozápasovom hodnotení tréner Martin Dendis, ktorý dokázal aj vo vysokej prehre nájsť pozitíva.

Nezachytili úvod Slovenskí hokejisti vstúpili do turnaja bezgólovo. Presadili sa len Američania, trikrát v každej tretine. Hetrikom sa odprezentoval obrovský talent Eiserman a tri asistencie nazbieral forvard so slovenskými koreňmi Kamil Bednarik. Outsiderovi ušiel vstup. Nepodarilo sa im udržať Američanov na ihlách, inkasovali priskoro, už po dvoch a pol minútach. "Nepodarilo sa nám zachytiť úvod, keď sme dostali rýchly gól. Keď sa Američania rozbehnú, je ich ťažké zastaviť," priznal tréner Dendis. "Musíme si vstúpiť do svedomia. Do prvej tretiny sme vstúpili s priveľkým rešpektom a prejavilo sa to. V druhej tretine sme mali dobré sekvencie, odohrali sme slušných desať minút, ale videli sme aj kvalitu Američanov, ktorým stačil jeden protiútok a hneď z toho strelili gól." Súhlasil s ním obranca Andrej Fabuš, narodeninový oslávenec. "Musíme sa ponaučiť, vyspať sa, zregenerovať. Treba objektívne uznať, že súper bol lepší, vyspať sa a ideme ďalej," hovoril.

Aj slovenskí hokejisti si vypracovali šance, veď na strely prehrali iba 24:35. Chýbal im pokoj v zakončení, avšak ak budú sebavedomejší, Dendis vidí prísľub aj v tomto navonok hrôzostrašnom výsledku. "Pozitíva sú tie, že ak robíme veci, ktoré máme a hráme, ako chceme, tak vieme si trúfnuť aj na Američanov. Pokiaľ sa nám to nedarí, je to náročnejšie. Musíme sa sústrediť na našu hru a na detaily v nej," vyzval. Podľa Fabuša bol najväčší rozdiel v rýchlosti. Slováci nedostali ani centimeter ľadu zadarmo, Američania boli všade rýchlejší. Robiť malé veci Najlepším hráčom zápasu sa za Slovensko stal kapitán a čerstvý slovenský majster Tomáš Pobežal. Hral aktívne, vypracoval si niekoľko príležitostí, ale na gól ich nepremenil. Po zápase nebol vôbec spokojný. "Musí to byť lepšie už zajtra. Musíme začať od malých vecí, lebo keď nerobíme tie malé veci ako vyhodenie puku z pásma, taký silný súper ako Američania nás zatlačí a dopadne to, ako to dopadlo," varuje. "Musíme hrať jednoducho a robiť, čo máme. Keď to robíme, platí to na každého súpera a ukázalo sa to v druhej tretine. Musíme na tom stavať a zajtra je nový deň."

Tomáš Pobežal (vľavo) a James Hagens s cenami pre hráčov zápasu. (Autor: FOTO - IIHF)

Flintu do žita mladíci ani náhodou nehádžu. Zdôrazňovali, že potrebujú debakel okamžite zahodiť za hlavu, lebo už o necelých 24 hodín chcú vyhrať nad Lotyšmi. Lotyši budú tvrdí Tí svoj prvý duel odohrajú taktiež proti veľkému favoritovi, domácim Fínom. Budú však mať menej času na odpočinok. Slováci preto po úvodnej prehre zdôrazňovali slovo regenerácia. "Teraz potrebujeme zabudnúť na tento zápas a už začína príprava na zajtrajší. Potrebujeme dobrú regeneráciu a dobrý spánok," vyhlásil Pobežal. "Lotyši budú hrať tvrdý hokej. Na nich sa ale až tak nepozeráme. Sústredíme sa na seba a budeme hrať svoju hru," dodal kapitán.

Kouč Dendis sa pridal s tým, že hoci niekto môže považovať Slovensko za mierneho papierového favorita, pri vyrovnanej konkurencii potrebuje jeho mužstvo zakaždým podať stopercentný výkon. "Musíme sa dobre zregenerovať, pripraviť sa na ďalší deň, lebo Lotyši budú kvalitný súper, keďže na tomto turnaji nie je slabý súper," vyhlásil. VIDEO: Zostrih zo zápasu USA - Slovensko na MS do 18 rokov 2024

Tri kúsky v každej tretine Zápas proti Američanom bol predovšetkým o úchvatnej rýchlosti a efektivite zámorských hráčov. Bezgólový stav svietil na časomiere len dve a pol minúty. Slováci síce mali prvú strelu a držali krok, ale v 3. minúte neubránili zadáka Colea Hutsona a ten presným švihom prekonal Lenďáka. Slovenskí hokejisti reagovali na americké vedenie sympaticky. Dokázali prejsť do útočnej zóny a mali aj niekoľko protiútokov či prečíslení, avšak vpredu chýbali presnejšie prihrávky. Začiatok duelu fanúšikov iste bavil. V 11. minúte prišlo prvé vylúčenie, za zdržiavanie hry si na trestnú lavicu sadol Chovan. Toho Američania vyhnali veľmi rýchlo, početnú prevahu využili za pol minúty. Slovákom chýbala efektivita. Do šancí sa dostali viacerí, Pobežal či Maruna a zväčša bola hra vyrovnaná. Lenže 42 sekúnd pred koncom prvého dejstva dal hráčom v modrom úplný pokoj na hokejky Hagens, ktorý v protiútoku prekonal brankára strelou medzi nohy.

Kapitán tímu Tomáš Pobežal po prvej tretine vyzýval na lepšie bránenie vlastného pásma, kde sa Američania podľa neho dostávali ľahko. Lenže jeho slová nepadli na úrodnú pôdu, keďže už po minúte druhej tretiny zvýšil na 4:0 nechránený Stiga. Druhú presilovku si Američania zahrali v 25. minúte. Chybu brankára hasil podrazením Svrček. Túto nevýhodu Slováci ubránili a dokonca sa dostali do sľubnej príležitosti, avšak ich zakončenie bolo nedôrazné. Zverenci Martina Dendisa si počas prostrednej dvadsaťminútovky hľadali cestičky za zakončením. Mali niekoľko sľubných príležitostí, avšak opäť bez gólovej koncovky. Zámorskí hráči im medzitým ukazovali, ako využívať šance. Päť minút pred uplynutím druhého dejstva skóroval Whipple. Už o zhruba dve minúty neskôr sa do Lenďákovej bránky dostal šiesty puk. Američania rozobrali defenzívu Slovenska a prvým dvojgólovým strelcom sa stal Hagens. Slováci mohli zjemniť hrozivo vyzerajúci stav na konci tretiny v presilovke. Veľa šancí si v nej ale nevytvorili a do šatní sa šlo za pre nich nepriaznivého skóre 0:6. Do tretieho dejstva šli s cieľom strieľať a streliť aspoň čestný gól. Mali na to niekoľko príležitostí. Aj tak ale udreli favoriti. Na presný zásah sa v treťom dejstve čakalo dlhšie ako v predošlých dvoch, až do 48. minúty, keď krásnu kombináciu zakončil do prázdnej bránky Humphreys. V polovici tretiny sa k nemu pridal Eiserman, ktorý napokon strelil hetrik. Zavŕšil ho v čase 58:23, keď uzavrel stav stretnutia na 9:0.