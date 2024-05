Komárňania sa nevedeli dočkať, chceli hrať už ráno. Postup venujú zosnulej Lille

Komárno zvíťazilo 3:1 a keďže Prešov iba remizoval v Petržalke, KFC mohol oslavovať postup do najvyššej súťaže.

Tréner Komárna Mikuláš Radványi prežíval zápas veľmi emotívne. "Vedeli sme, že to nebude ľahký zápas, Trebišov ukázal aj minulý týždeň, že hrá veľmi kompaktne. Hovoril som hráčom, že nemusia rozhodnúť v prvej štvrťhodine, máme na to 90 minút," zhodnotil duel Radványi.

"Celú sezónu sme hrali výborne a zaslúžene sme tam, kde sme," vravel hrdý kouč.

Postup do ligy zažil už v minulosti s Dunajskou Stredou. Bolo to v ére predchádzajúceho majiteľa Khashayara Mohseniho, keď pre nezhody s mestom nešla na štadióne voda ani elektrina.

"Vtedy sme pracovali v strašných podmienkach, no mal som skúsenejších hráčov. Teraz títo mladí hráči zažili prvý raz v živote, aké je to hrať o prvé miesto. Dosiahli sme historický úspech, je to niečo výnimočné," vravel tréner KFC.