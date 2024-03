Rimavská Sobota vydržala v SHL iba rok. Ak sa vrátime, urobíme to inak, tvrdí manažér

Nováčik Slovenskej hokejovej ligy HKM Rimavská Sobota obsadil v súťaži posledné miesto a vypadáva. O udržanie sa bojoval až do predposledného kola s Trnavou. Manažéra klubu MICHALA SLOVÁKA mrzia koncovky niektorých zápasov, nazval to nováčikovskou daňou. "Až štrnásť zápasov sme prehrali o gól," povedal v rozhovore pre Sportnet. V SHL ste skončili na poslednom mieste a po sezóne sa so súťažou lúčite. Panuje spokojnosť aspoň s prevedenou hrou? V žiadnom prípade nie je sme spokojní! Mali sme naviac. Niektoré veci neboli ideálne, ale k tomu sa nateraz nebudem vyjadrovať.

Aké najzásadnejšie zmeny ste museli spraviť pred sezónou? Bolo potrebné prebudovať zázemie pre A-mužstvo. Museli sme zložiť nový tím s novými hráčmi, nakoľko z druhej ligy mohli pokračovať len niektorí.

Bolo to o to ťažšie, že sme boli úplný nováčik a veľa hráčov, najmä tých slovenských a skúsených do nového tímu nepríde.

V čom vidíte výhody účasti vo vyššej súťaži? Výhoda je samozrejme to, že hokej je na vyššej úrovni a je atraktívnejší pre divákov a hrá sa omnoho viac zápasov ako v 2. lige. A SHL je profesionálna súťaž. V čom boli negatíva? Nenazval by som to negatíva, len si to vyžaduje oveľa viac financií. Úvod sezóny vyznel pre Rimavskú Sobotu dobre, hneď prvý zápas ste vyhrali v Trnave. Ťažili ste z eufórie alebo z výbornej prípravy? Prvé zápasy je nováčik mierne vo výhode, nakoľko veľa tímov nevie, čo môžu od neho očakávať. Myslím si, že prvé zápasy sme odohrali veľmi dobre, keď sme zaznamenali výhry.

Potom prišla nepríjemná kontumácia proti Považskej Bystrici. Čo sa tam stalo? Bezpečnostnému manažérovi neuznali licenciu, pri tom nám o mesiac skôr povedali niečo iné. Keby sme vedeli opak, určite by k tomuto nedošlo.

Chýbalo vám v koncovkách tesných zápasov šťastie alebo skúsenosti? Odohrali sme veľa vyrovnaných zápasov. Až štrnásť sme prehrali o jediný gól. Nazval by som to takou "nováčikovskou daňou". Keď sa na to spätne pozerám, tak chýbalo aj šťastie, ale určite aj skúsenosti v útoku. Chýbali nám možno jeden-dvaja skúsení hráči, ktorí to vedia v rozhodujúcich momentoch zobrať na seba a ten dôležitý gól dať.