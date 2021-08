Oba jeho góly overovali na videu. Pri prvom mal šťastie, druhým si bol istý

Tak ako sa pred štartom turnaja hokejovej kvalifikácie na ZOH 2022 očakávalo, Slováci sa o postup do Pekingu pobijú s Bielorusmi.

Po výhre 5:1 sú so šiestimi bodmi na čele skupiny.

V prvom prípade skúmali, či nedošlo k postaveniu mimo hry ešte pred samotným gólovým momentom.

„Pri prvom góle som mal trochu šťastia. Puk si zrazil do siete korčuľou poľský obranca. Snažil som sa to len nahadzovať pred bránu. Mám radosť, že to skončilo gólom,“ povedal novinárom na tlačovej konferencii Ružička.

Pri jeho druhom presnom zásahu rozhodcovia preverovali, či sa puku nedotkol hokejkou nad úrovňou hornej bránkovej žrde.

„Bol som si stopercentne istý, že gól bude uznaný,“ vravel jednoznačne Ružička.