Zistili, že vedia dávať góly. Slováci zdolali aj Poľsko a sú blízko k olympiáde

Peter Čerešňák, obranca SR, v zápase 0+2: "Víťazstvo sa rodilo ťažko, v prvej tretine sme síce mali šance, ale nedarilo sa nám ich premieňať. Podarilo sa nám to až v druhej a tretej tretine. Máme tri body a to je hlavné.

Pri góle na 2:0 som puk posunul Liborovi Hudáčkovi do stredného pásma, on si s tým už poradil. Proti Bielorusku to bude náročné. Určite si k tomu sadneme a naštudujeme si ich hru. Bude to boj o všetko, musíme sa na to stopercentne pripraviť. Zistili sme, že góly vieme dávať, tak dúfam, že to bude padať aj proti Bielorusku."

Andrej Podkonický, asistent trénera SR: "Vedeli sme, že to bude ťažký zápas, že budú Poliaci dobre brániť stredné pásmo a pôjdeme do plných. Chceli sme dať rýchlejšie gól, no Poliaci hrali obetavo a dobre im zachytal brankár.

V druhej tretine sme to zlomili, boli sme v nej agresívnejší a išli viac do bránky. Musíme ešte vylepšiť presilovky, viac strieľať, chalani si v nich príliš veľa prihrávajú. Proti Bielorusku to bude určite ťažký zápas, ak si však budeme hrať svoju hru, budeme úspešní."

Adam Ružička, autor dvoch gólov SR: "Myslel som aj na hetrik, no hlavnou snahou bolo vyhrať zápas. Proti Rakúsku to bol pre mňa prvý zápas po dlhej dobe, do druhého duelu som už išiel s väčšou sebadôverou. Vedeli sme, že ten zápas zvládneme a podarilo sa nám to.

V presilovkách sme chceli viac strieľať a zjednodušiť hru, to bola asi najväčšia zmena oproti prvému zápasu. Pozrieme si video a pripravíme sa na Bielorusov tak, aby sme ich porazili."

Libor Hudáček, strelec druhého gólu SR: "Pri mojom góle som dostal peknú krížnu prihrávku od Čerešňáka, Marko Daňo mi tam vošiel medzi súperových obrancov, zobral som si to do stredu, snažil sa vystreliť do hornej časti bránky a vošlo to tam.

Odohral som dva prípravné zápasy po štvormesačnej prestávke, prvý zápas bol najťažší, ten druhý už bol lepší, mali sme lepšie nohy, aj sme si viac verili. Padlo nám tam pár gólov a dotiahli sme to do víťazného konca. V presilovkách sme niečo pomenili, mali sme extra mítingy. Hralo sa nám lepšie aj preto, že súper nám viac dovolil a mohli sme si zahrať to, čo sme chceli."