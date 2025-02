Tréner v NHL, hokejový šéf či majiteľ úspešnej firmy. Čo robia hráči slávnej partie zo ZOH 2010?

Bola to akási rozlúčka so „zlatou” generáciou, posledný turnaj. Väčšina hráčov zo zostavy bola na sklonku kariéry. Mnohí ale ostali v pamätiach fanúšikov ako najlepší hokejisti Slovenska.

Jaroslav Halák

Na turnaji bol jasnou jednotkou Slovenska, odchytal všetkých sedem zápasov. Slovenský dres si naposledy obliekol na zimnej olympiáde 2014 v ruskom Soči. Krajinu reprezentoval aj na Svetovom pohári 2016, kde chytal za tím Európy.

Po ZOH 2010 sa vrátil do Montrealu, kde sa hrdinskými výkonmi zaslúžil o postup tímu do semifinále play-off. Po sezóne ho Canadiens vymenili do St. Louis, kde strávil štyri ročníky.