Po gólových hodoch kritika. Musíme vyhrať, nie sa pozerať na seba, varuje Hudáček

Olympijskú miestenku však vo vrecku nemajú. Rovnako stopercentní sú aj Kazachovia, s ktorými sa stretnú v priamej konfrontácii o postup na záverečný turnaj. Slováci sa na toto stretnutie naladili ofenzívnym predstavením, v ktorom predviedli šikovné ruky a nádherné kombinácie, no zároveň dvíhajú varovný prst.

Kritika pre tretiu tretinu Do duelu vstúpil lepšie outsider. Skóre otvoril už po 3 minútach a 16 sekundách využitou presilovkou Nilsson. Už o minútu neskôr mu, takisto v početnej prevahe, odpovedal Hrivík. Slovensko sa dostalo do vedenia až v 26. minúte. Čarujúci brankár Vay nedokázal odčiniť všetky chyby defenzívy a jednu z nich využil Sukeľ. Na 3:1 zvýšil v čase 36:55 po ukážkovo načasovanej prihrávke Cingela Grman. Slováci druhú dvadsaťminútovku vyhrali, no za draho. V polovici zápasu ho opustil Šimon Nemec po zranení ramena.

Pokoj na hokejky dal Slovákom Regenda, keď v 46. minúte pomohol odskočiť už na rozdiel troch gólov. Vtedy sa však rozpútala hokejová divočina. O 28 sekúnd neskôr znížil Bartalis. O ďalších 29 sekúnd rozvlnil maďarskú sieť Hudáček. Neprešla ani minúta a bolo znova 3:5 po druhom góle Bartalisa. A dva góly v krátkom slede padli aj v 55. minúte, keď dali bodku za stretnutím Tatar a Lantoši.

A hoci sa zdá, že veľa gólov padlo Slovákom vhod, zazneli aj varovné hlasy. “V nedeľu musíme vyhrať a nie, aby sa každý pozeral, že chce dať gól. Musíme sa vyspať, zregenerovať a sústrediť sa na nedeľu. Určite to pre nás hráčov bola pekná tretina, ale pre trénerov určite nie,” povedal autor jedného z presných zásahov Hudáček.

Chcú hrať priamočiarejšie Na druhej strane je dobre, že sa slovenský gólostroj roztočil na plné obrátky. Istý čas to ale trvalo. “Nezačali sme dobre, ale potom sme sa pomaly do toho dostali. Škoda, že sme nevyužili presilovku 5 na 3. Podržal nás Hlavaj, my potom jeho a už sa to potom rozsypalo a využili sme šance,” pokračoval Hudáček. VIDEO: Libor Hudáček reaguje po zápase

Maďari sa snažili favorita rozhodiť šarvátkami. V tíme domácich však hrá množstvo hokejistov, ktorí sa v týchto situáciách cítia ako doma. "Treba im ukázať, že do nás nemôžu skákať. Mňa to hnalo dopredu. Takéto veci mi chutia a nabudia ma do zápasu," vyjadril sa Pavol Regenda.

Slovákom stačilo na 7 gólov 40 striel. Pre porovnanie, o deň neskôr dali Rakúšanom z 32 pokusov len dva. “Som rád, že dnes sme sa v druhej polovici rozbehli a padalo nám to. Dúfam, že to tak bude vyzerať aj do ďalšieho zápasu, lebo proti Kazachom nám góly bude treba,” prognózoval Regenda, ktorý dal ako jeden z mála gól strelou bez vymýšľania prihrávok a kľučiek navyše. VIDEO: Pavol Regenda reaguje po zápase

Práve priamočiarosť naordinoval ako recept do ďalšieho duelu Matúš Sukeľ. “Niekedy mám pocit, že každý chce urobiť niečo navyše namiesto toho, aby sme robili veci jednoduchšie. Keď môžeme vystreliť, snažíme sa to prekombinovať. To sú veci, ktoré musíme zlepšiť,” myslí si a dodáva, že Maďari boli ako agresívny mančaft ťažkým orieškom. Finále kvalifikácie Kazachovia budú pre zverencov Craiga Ramsayho najväčšou výzvou. Rovnako ako Slováci hrajú o všetko.

Nedeľňajší súboj so Slovenskom bude akýmsi finále tejto kvalifikácie. Kto ho vyhrá, dostane sa na olympiádu. “Aj jednému aj druhému tímu ide o všetko. Hrali sme spolu na minulých aj predminulých majstrovstvách, vieme, ako hrajú. Sú to chalani z KHL, majú kvalitu. Musíme sa poriadne pripraviť, zajtra zregenerovať a keď budeme robiť, čo od nás tréner chce, môžeme poraziť kohokoľvek,” vyjadril sa Regenda k najbližšiemu súperovi. VIDEO: Asistent trénera Peter Frühauf reaguje po zápase

Kazachstan porazil Maďarsko 5:2 a Rakúsko 2:1. Ide o efektívny tím, keďže v oboch prípadoch ťahal v počte striel výrazne za kratší koniec. Brankár Šutov však proti Rakúšanom predviedol 45 a proti Maďarom 35 zákrokov. Posledný súboj Slovenska a Kazachstanu sa uskutočnil na MS 2024, keď Slováci vyhrali 6:2 v skupine.