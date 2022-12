Slováci ovládli domáci turnaj, po Nóroch deklasovali aj Lotyšov

Peter Cehlárik, kapitán Slovenska a strelec hetriku: "Z mojej strany to bolo lepšie ako proti Nórom. Som rád, že sme boli efektívni, minulý turnaj nám to chýbalo. Dali sme dvanásť gólov za dva zápasy, brankári chytali výborne počas svojich premiér. Konečne nám fungovali presilovky, čo bola naša slabina na predchádzajúcich MS a olympiáde. Hrali sme celých 60 minút aj keď v tretej tretine to bolo už ťažké za stavu 4:0, vstup nebol dobrý. Vyhrali sme každú jednu tretinu na turnaji, čo je kredit pre tím."

Stanislav Škorvánek, brankár Slovenska: "Mrzí ma, že som nevychytal nulu, ale bola to moja chyba. V kabíne sme sa rozprávali, že radšej dostať na 6:1 ako inkasovať gól v prvej minúte a zápas by bol ťažší. Sústredil som sa, aby som to chlapcom nepokazil. Hrali však dobre, dali góly, dobre to dopadlo a tešíme sa z víťazstva."

Samuel Takáč, útočník Slovenska: "Výsledky sú jednoznačné, ale prvý zápas s Nórmi bol dosť vyrovnaný a hrali dobre. Teší nás efektivita. Dostal som puk blízko pri bráne, skúsil som to cez prvú tyč a našťastie to brankárovi prepadlo. Hneď som videl, že to je gól, ale rozhodca to išiel konzultovať, takže som dal divákom dvakrát pozitívnu emóciu."